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Як очистити духовку до сяючого блиску: буде, ніби щойно з магазину

Автор
Марія Ціхоцька
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Духовка потребує регулярного очищення (зображення створено за допомогою ШІ)
Духовка потребує регулярного очищення (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Є прості та швидкі способи очищення духовки.

Хто з нас не стикався з проблемою забрудненої духовки після приготування смачної вечері? Запечені бризки жиру, прилиплі залишки їжі та нагар можуть перетворити вашу духовку на справжнє болото. Але не варто впадати у відчай! Існує кілька простих і ефективних способів очистити духовку від будь-яких забруднень, не вдаючись до дорогих хімічних засобів.

Чому важливо регулярно чистити духовку?

  • Гігієна: Забруднена духовка – це розсадник бактерій, які можуть потрапити на вашу їжу.
  • Безпека: Жирні відкладення можуть загорітися при високій температурі.
  • Ефективність: Чиста духовка рівномірно розподіляє тепло, що дозволяє стравам готуватися швидше і краще.

Способи очищення духовки:

Сода і оцет:

  • Змішайте соду з невеликою кількістю води до консистенції пасти.
  • Рівномірно нанесіть пасту на забруднені поверхні духовки.
  • Залиште на кілька годин або на ніч.
  • Змочіть губку в оцті і акуратно видаліть розм'якшений жир і нагар.
  • Протріть духовку вологою ганчіркою і висушіть.

Лимонна кислота:

  • Розведіть пакетик лимонної кислоти в гарячій воді.
  • Нанесіть розчин на забруднені поверхні і залиште на 30-40 хвилин.
  • Потім ретельно промийте духовку теплою водою і витріть насухо.

Спеціальні засоби для чищення духовки:

  • У магазинах побутової хімії представлений широкий вибір засобів для чищення духовок.
  • Перед використанням обов'язково ознайомтеся з інструкцією і дотримуйтесь заходів безпеки.

Парова очистка:

  • Налийте воду в жаростійку форму і поставте її в духовку.
  • Увімкніть духовку на максимальну температуру на 30-40 хвилин.
  • Пар розм'якшить жир і нагар, що полегшить їх видалення.
  • Після охолодження духовки протріть її вологою ганчіркою.

Профілактика забруднення духовки:

  • Використовуйте деко: Розливи рідин і бризки жиру будуть потрапляти на деко, а не на стінки духовки.
  • Регулярно протирайте духовку: Після кожного використання протирайте внутрішні стінки вологою ганчіркою.
  • Встановіть екран для жиру: Це допоможе запобігти розбризкуванню жиру під час приготування їжі.

Перед тим, як приступати до чищення духовки, обов'язково відключіть її від електромережі і дайте їй повністю охолонути.

Очищення духовки – це не така вже й складна задача, як може здатися на перший погляд. Вибравши відповідний спосіб і дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете швидко і легко повернути вашій духовці ідеальну чистоту і блиск.

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