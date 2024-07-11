У які дні варто міняти постіль, щоб привабити щастя до будинку

Навіть така рутинна справа, як заміна постілі може нести в собі сакральний сенс.

З давніх-давен люди вірили, що певні дні тижня володіють особливою енергетикою, яка може впливати на різні аспекти життя. Це стосується й такого буденного, на перший погляд, заняття, як зміна постільної білизни.

Відомо, що під час сну ми не лише відпочиваємо тілом, але й очищаємося душевно. Енергетика, яка накопичується на постільній білизні протягом тижня, може як позитивно, так і негативно впливати на наше самопочуття та долю. Також, ми писали, що не можна робити 11 липня.

Отже, в які ж дні тижня рекомендують міняти постіль, щоб привабити щастя до будинку?

Понеділок

Цей день тижня опікується Місяцем, який символізує чистоту та оновлення. Зміна постільної білизни в понеділок допоможе вам позбутися негативної енергетики, накопиченої за тиждень, та розпочати новий період з чистого аркуша.

Вівторок

Вівторок знаходиться під впливом Марса, планети сили та активності. Зміна постільної білизни в цей день подарує вам заряд енергії та бадьорості, налаштує на продуктивну роботу та допоможе подолати будь-які труднощі.

Середа

Середа опікується Меркурієм, планетою комунікації та торгівлі. Зміна постільної білизни в цей день може покращити ваші стосунки з оточуючими, налагодити ділові контакти та привабити удачу в справах.

Четвер

Четвер знаходиться під впливом Юпітера, планети багатства та процвітання. Зміна постільної білизни в цей день може покращити ваше фінансове становище, допомогти знайти нові джерела доходу та примножити ваші статки.

П'ятниця

П'ятниця опікується Венерою, планетою кохання та краси. Зміна постільної білизни в цей день може покращити ваше особисте життя, зробити вас більш привабливими для протилежної статі та допомогти знайти справжнє кохання.

Субота

Субота знаходиться під впливом Сатурна, планети дисципліни та порядку. Зміна постільної білизни в цей день допоможе вам позбутися лінощів, налаштуватися на серйозну роботу та досягти поставлених цілей.

Неділя

Неділя опікується Сонцем, планетою життєвої енергії та оптимізму. Зміна постільної білизни в цей день допоможе вам зарядитися позитивом, покращити настрій та розпочати новий тиждень з гарним самопочуттям.

Порада

Пам'ятайте, що зміна постільної білизни — це не просто гігієнічна процедура, але й ритуал, який може вплинути на ваше життя. Під час зміни постільної білизни думайте про те, що ви хочете змінити у своєму житті, про що мрієте та чого прагнете. Візуалізуйте успіх та щастя, і тоді ваші бажання обов'язково збудуться.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні відзначається Успіння праведної Анни у 2024 році. З давніх-давен свята вважалася покровителькою жінок і матерів. Раніше ми розповідали, коли відзначається хрещення Київської Русі-України.