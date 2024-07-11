В какие дни следует менять постель, чтобы привлечь счастье в дом

Даже такое рутинное дело, как замена постельного белья может нести в себе сакральный смысл.

Издавна люди верили, что определенные дни недели обладают особой энергетикой, которая может влиять на разные аспекты жизни. Это касается и такого обыденного, на первый взгляд, занятия, как смена постельного белья.

Понятно, что во время сна мы не только лишь отдыхаем телом, да и очищаемся душевно. Энергетика, которая накапливается на постельном белье в течение недели, может как положительно, так и отрицательно влиять на наше самочувствие и судьбу. Также мы писали, что нельзя делать 11 июля.

Итак, в какие же дни недели рекомендуют менять постель, чтобы привлечь счастье в дом?

Понедельник

Этот день недели занимается Луной, которая символизирует чистоту и обновление. Смена постельного белья в понедельник поможет вам избавиться от негативной энергетики, накопленной за неделю, и начать новый период с чистого листа.

Вторник

Вторник находится под влиянием Марса, планеты силы и активности. Смена постельного белья в этот день подарит вам заряд энергии и бодрости, настроит продуктивную работу и поможет преодолеть любые трудности.

Среда

Среда занимается Меркурием, планетой коммуникации и торговли. Смена постельного белья в этот день может улучшить ваши отношения с окружающими, наладить деловые контакты и привлечь удачу по делам.

Четверг

Четверг находится под влиянием Юпитера, планеты богатства и процветания. Смена постельного белья в этот день может улучшить ваше финансовое положение, помочь найти новые источники дохода и приумножить ваше состояние.

Пятница

Пятница занимается Венерой, планетой любви и красоты. Смена постельного белья в этот день может улучшить вашу личную жизнь, сделать вас более привлекательными для противоположного пола и помочь обрести настоящую любовь.

Суббота

Суббота находится под влиянием Сатурна, планеты дисциплины и порядка. Смена постельного белья в этот день поможет вам избавиться от лености, настроиться на серьезную работу и достичь поставленных целей.

Воскресенье

Воскресенье занимается Солнцем, планетой жизненной энергии и оптимизма. Смена постельного белья в этот день поможет вам зарядиться позитивом, улучшить настроение и начать новую неделю с хорошим самочувствием.

Совет

Помните, что смена постельного белья – это не просто гигиеническая процедура, но и ритуал, который может повлиять на вашу жизнь. При смене постельного белья думайте о том, что вы хотите изменить в своей жизни, о чем мечтаете и чего хотите. Визуализируйте успех и счастье, и тогда ваши желания обязательно сбудутся.

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