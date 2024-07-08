Вам треба тікати: 15 фраз, які говорить аб’юзер

Якщо ви чуєте такі фрази ивід близької людини — варто завершувати стосунки.

Відносини з аб'юзером — це завжди біль, страх та маніпуляції. Їхні слова та дії руйнують самооцінку, змушують відчувати себе винним та нікому не потрібним. Іноді буває складно розпізнати аб'юзера, адже вони часто маскуються під турботливих та люблячих людей. Проте, за їхніми красивими словами ховається жорстокість та бажання контролювати. Також, ми писали про 10 слів, які варто перестати говорити друзям, аби їх не втратити.

Фрази аб'юзерів:

"Ти нічого не знаєш." "Ти ніколи не змінишся." "Ти надто чутлива/чутливий." "Ти сама/сам винна/винний." "Я роблю це для твого ж блага." "Ніхто тебе крім мене не любить." "Ти нікому не потрібна/потрiбний." "Ти божевільна/божевільний." "Я можу вбити тебе, і ніхто про це не дізнається." "Ти ніколи не знайдеш кращого/кращої за мене." "Я можу зробити з тобою все, що захочу." "Ти ніколи не будеш такою ж/таким же, як мої колишні." "Ти мені огидна/огидний." "Ти нічого не варта/вартий." "Я можу тебе вбити, і ніхто про це не дізнається."

Пам'ятайте:

Ви не самотні! Мільйони людей по всьому світу стикаються з насильством у стосунках. Ви маєте право на щасливе життя! Не бійтеся звернутися за допомогою до друзів, рідних, психологів або спеціальних організацій. Ви можете зупинити аб'юзера та побудувати здорові стосунки, де вас будуть любити та поважати.

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