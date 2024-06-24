Чудовий додаток до млинців чи десертів: рецепт запечених абрикосів
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Якщо ви шукаєте альтернативу варенню, пропонуємо приготувати такі абрикоси.
Літо щедро дарує нам свої барвисті дари – свіжі фрукти, які так і просяться на наш стіл. Серед них особливе місце посідає абрикос, який має не лише чудовий смак, але й безліч корисних властивостей. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати "Сонячне сяйво" – ароматний та вишуканий десерт з абрикосів, запечених з медом та горіхами. Ця страва стане чудовою окрасою будь-якого святкового столу або приємним доповненням до сімейної вечері. Також, ми пропонували рецепт персикового варення.
Інгредієнти:
- 500 г абрикосів
- 3 ст. л. меду
- 50 г волоських горіхів
- 1 ч. л. кориці
- 1/2 ч. л. ванільного екстракту
- 2 ст. л. вершкового масла
Приготування:
- Абрикоси вимийте, розріжте навпіл, видаліть кісточки.
- У мисці змішайте мед, подрібнені волоські горіхи, корицю та ванільний екстракт.
- Викладіть половинки абрикосів на деко, застелене пергаментним папером.
- Рівномірно розподіліть медово-горіхову суміш на абрикоси.
- Зверху на кожну половинку абрикоса викладіть шматочок вершкового масла.
- Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору абрикосів.
Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.