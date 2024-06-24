Рус

Чудовий додаток до млинців чи десертів: рецепт запечених абрикосів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ці абрикоси стануть чудовим додатком до млинців чи десертів
Ці абрикоси стануть чудовим додатком до млинців чи десертів. Фото Телеграф

Якщо ви шукаєте альтернативу варенню, пропонуємо приготувати такі абрикоси.

Літо щедро дарує нам свої барвисті дари – свіжі фрукти, які так і просяться на наш стіл. Серед них особливе місце посідає абрикос, який має не лише чудовий смак, але й безліч корисних властивостей. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати "Сонячне сяйво" – ароматний та вишуканий десерт з абрикосів, запечених з медом та горіхами. Ця страва стане чудовою окрасою будь-якого святкового столу або приємним доповненням до сімейної вечері. Також, ми пропонували рецепт персикового варення.

Інгредієнти:

  • 500 г абрикосів
  • 3 ст. л. меду
  • 50 г волоських горіхів
  • 1 ч. л. кориці
  • 1/2 ч. л. ванільного екстракту
  • 2 ст. л. вершкового масла

Приготування:

  1. Абрикоси вимийте, розріжте навпіл, видаліть кісточки.
  2. У мисці змішайте мед, подрібнені волоські горіхи, корицю та ванільний екстракт.
  3. Викладіть половинки абрикосів на деко, застелене пергаментним папером.
  4. Рівномірно розподіліть медово-горіхову суміш на абрикоси.
  5. Зверху на кожну половинку абрикоса викладіть шматочок вершкового масла.
  6. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору абрикосів.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

Теги:
#Рецепт #Варення #їжа-Телеграф