Чудовий додаток до млинців чи десертів: рецепт запечених абрикосів

Якщо ви шукаєте альтернативу варенню, пропонуємо приготувати такі абрикоси.

Літо щедро дарує нам свої барвисті дари – свіжі фрукти, які так і просяться на наш стіл. Серед них особливе місце посідає абрикос, який має не лише чудовий смак, але й безліч корисних властивостей. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати "Сонячне сяйво" – ароматний та вишуканий десерт з абрикосів, запечених з медом та горіхами. Ця страва стане чудовою окрасою будь-якого святкового столу або приємним доповненням до сімейної вечері. Також, ми пропонували рецепт персикового варення.

Інгредієнти:

500 г абрикосів

3 ст. л. меду

50 г волоських горіхів

1 ч. л. кориці

1/2 ч. л. ванільного екстракту

2 ст. л. вершкового масла

Приготування:

Абрикоси вимийте, розріжте навпіл, видаліть кісточки. У мисці змішайте мед, подрібнені волоські горіхи, корицю та ванільний екстракт. Викладіть половинки абрикосів на деко, застелене пергаментним папером. Рівномірно розподіліть медово-горіхову суміш на абрикоси. Зверху на кожну половинку абрикоса викладіть шматочок вершкового масла. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору абрикосів.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.