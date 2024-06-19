Спокійний відпочинок без ос: як позбавитися від комах за допомогою кавової гущі

Є дієві та прості методи боротьби з осами.

Літо – це пора не лише сонця, тепла та свіжих фруктів, але й комах, які не завжди радіють нашому суспільству. Особливо докучають оси, які можуть не лише зіпсувати пікнік на природі, але й небезпечно ужалити. Також, ми писали, як боротись зі слимаками.

Сьогодні ми поділимося з вами декількома дієвими порадами, як позбутися ос на вашому подвір'ї та захистити себе від їхніх укусів.

Профілактика:

Прибирайте їжу та напої. Не залишайте на столі їжу та солодкі напої без нагляду. Це може привабити ос.

Накривайте їжу. Якщо ви їсте на вулиці, накривайте їжу кришками або сітками.

Приберіть сміття. Сміттєві баки щільно закривайте кришками.

Не залишайте відкриті ємності з водою. Оси шукають воду, тому не залишайте відра, басейни або інші ємності з водою на вулиці без нагляду.

Підтримуйте чистоту. Регулярно прибирайте опале листя, траву та інші сміття, які можуть стати притулком для ос.

Захист від ос:

Використовуйте репеленти. Існують спеціальні репеленти, які відлякують ос. Наносьте їх на відкриті ділянки шкіри перед виходом на вулицю.

Одягайтеся правильно. Одягайте світлий одяг, який закриває якомога більше шкіри. Уникайте одягу з квітковими принтами, який може привабити ос.

Будьте уважні. Не робіть різких рухів, не розмахуйте руками, коли бачите осу.

Не вбивайте ос безпосередньо біля гнізда. Це може спровокувати напад інших ос.

Боротьба з гніздами ос:

Виклик фахівців. Якщо ви виявили гніздо ос на своєму подвір'ї, найкраще звернутися до фахівців з дезінсекції.

Самостійне знищення гнізда. Якщо ви вирішили самостійно знищити гніздо, робіть це вночі, коли оси менш активні. Використовуйте спеціальні спреї або інсектициди. Обов'язково одягніть захисний одяг та маску.

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