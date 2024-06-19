Спокойный отдых без ос: как избавиться от насекомых с помощью кофейной гущи

Есть действенные и простые методы борьбы с осами.

Лето – это пора не только солнца, тепла и свежих фруктов, но и насекомых, которые не всегда радуются нашему обществу. Особенно досаждают осы, которые могут не только испортить пикник на природе, но и опасно ужалить. Также мы писали, как бороться с улитками.

Сегодня мы поделимся с вами несколькими действенными советами, как избавиться от ос на вашем дворе и защитить себя от их укусов.

Профилактика:

Убирайте еду и напитки. Не оставляйте на столе еду и сладкие напитки без присмотра. Это может привлечь ос.

Накрывайте еду. Если вы едите на улице, накрывайте еду крышками или сетками.

Уберите мусор. Мусорные баки плотно закрывайте крышками.

Не оставляйте открытые емкости с водой. Осы ищут воду, поэтому не оставляйте ведра, бассейны или другие емкости с водой на улице без присмотра.

Поддерживайте чистоту. Регулярно убирайте опавшие листья, траву и другие мусора, которые могут стать убежищем для ос.

Защита от ос:

Используйте репелленты. Существуют специальные репелленты, отпугивающие ос. Наносите их на открытые участки кожи перед выходом на улицу.

Одевайтесь правильно. Надевайте светлую одежду, которая закрывает как можно больше кожи. Избегайте одежды с цветочными принтами, которые могут привлечь ос.

Будьте внимательны. Не совершайте резких движений, не размахивайте руками, когда видите осу.

Не вбивайте ос прямо возле гнезда. Это может спровоцировать приступ других ос.

Борьба с гнездами ос:

Вызов профессионалов. Если вы обнаружили гнездо ос на своем дворе, лучше всего обратиться к специалистам по дезинсекции.

Самостоятельное уничтожение гнезда. Если вы решили самостоятельно уничтожить гнездо, делайте это ночью, когда осы менее активны. Используйте специальные спреи или инсектициды. Обязательно наденьте защитную одежду и маску.

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