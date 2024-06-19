Спокойный отдых без ос: как избавиться от насекомых с помощью кофейной гущи
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Есть действенные и простые методы борьбы с осами.
Лето – это пора не только солнца, тепла и свежих фруктов, но и насекомых, которые не всегда радуются нашему обществу. Особенно досаждают осы, которые могут не только испортить пикник на природе, но и опасно ужалить. Также мы писали, как бороться с улитками.
Сегодня мы поделимся с вами несколькими действенными советами, как избавиться от ос на вашем дворе и защитить себя от их укусов.
Профилактика:
- Убирайте еду и напитки. Не оставляйте на столе еду и сладкие напитки без присмотра. Это может привлечь ос.
- Накрывайте еду. Если вы едите на улице, накрывайте еду крышками или сетками.
- Уберите мусор. Мусорные баки плотно закрывайте крышками.
- Не оставляйте открытые емкости с водой. Осы ищут воду, поэтому не оставляйте ведра, бассейны или другие емкости с водой на улице без присмотра.
- Поддерживайте чистоту. Регулярно убирайте опавшие листья, траву и другие мусора, которые могут стать убежищем для ос.
Защита от ос:
- Используйте репелленты. Существуют специальные репелленты, отпугивающие ос. Наносите их на открытые участки кожи перед выходом на улицу.
- Одевайтесь правильно. Надевайте светлую одежду, которая закрывает как можно больше кожи. Избегайте одежды с цветочными принтами, которые могут привлечь ос.
- Будьте внимательны. Не совершайте резких движений, не размахивайте руками, когда видите осу.
- Не вбивайте ос прямо возле гнезда. Это может спровоцировать приступ других ос.
Борьба с гнездами ос:
- Вызов профессионалов. Если вы обнаружили гнездо ос на своем дворе, лучше всего обратиться к специалистам по дезинсекции.
- Самостоятельное уничтожение гнезда. Если вы решили самостоятельно уничтожить гнездо, делайте это ночью, когда осы менее активны. Используйте специальные спреи или инсектициды. Обязательно наденьте защитную одежду и маску.
"Телеграф" писал ранее, какие цветы отпугивают мух из дома. Также мы писали, что надо посадить на грядке, чтобы не заводились вредители.