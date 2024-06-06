Пухнастий омлет в духовці: повітряний сніданок за 20 хвилин

Спробуйте приготувати омлет у духовці — він стане ідеальним сніданком.

Омлет — це не просто банальна страва, а справжня кулінарна симфонія, де кожен інгредієнт грає свою мелодію. Сьогодні ми запрошуємо вас на майстер-клас з приготування пухнастого омлету в духовці, який вразить вас своєю простотою, швидкістю та неймовірним смаком.

Інгредієнти:

3 яйця

50 мл молока

50 г тертого сиру (будь-якого сорту)

1 пучок свіжої зелені (петрушка, кріп, цибуля)

Сіль та перець за смаком

1 столова ложка вершкового масла

Покрокова інструкція:

Підготуйте інгредієнти. Розбийте яйця в миску, додайте молоко, тертий сир, сіль і перець. Добре збийте віничком або міксером до однорідної маси. Додайте зелень. Подрібніть свіжу зелень і додайте її до яєчної суміші. Перемішайте. Розігрійте духовку до 180°C. Візьміть жароміцну форму, змастіть її вершковим маслом. Вилийте яєчну суміш у форму. Рівномірно розподіліть її по всій поверхні. Випікайте протягом 15-20 хвилин. Час випікання може трохи відрізнятися залежно від вашої духовки. Орієнтуйтеся на золотисто-коричневий колір омлету. Дайте омлету трохи охолонути. Це допоможе йому краще тримати форму. Подавайте на стіл. Наріжте омлет порційними шматочками і подавайте з улюбленими соусами, овочами або салатами.

Раніше ми розповідали, як можна використовувати яєчну шкаралупу. Також, пропонуємо рецепт ситного омлету.