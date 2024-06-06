Пухнастий омлет в духовці: повітряний сніданок за 20 хвилин
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Спробуйте приготувати омлет у духовці — він стане ідеальним сніданком.
Омлет — це не просто банальна страва, а справжня кулінарна симфонія, де кожен інгредієнт грає свою мелодію. Сьогодні ми запрошуємо вас на майстер-клас з приготування пухнастого омлету в духовці, який вразить вас своєю простотою, швидкістю та неймовірним смаком.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 50 мл молока
- 50 г тертого сиру (будь-якого сорту)
- 1 пучок свіжої зелені (петрушка, кріп, цибуля)
- Сіль та перець за смаком
- 1 столова ложка вершкового масла
Покрокова інструкція:
- Підготуйте інгредієнти. Розбийте яйця в миску, додайте молоко, тертий сир, сіль і перець. Добре збийте віничком або міксером до однорідної маси.
- Додайте зелень. Подрібніть свіжу зелень і додайте її до яєчної суміші. Перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180°C. Візьміть жароміцну форму, змастіть її вершковим маслом.
- Вилийте яєчну суміш у форму. Рівномірно розподіліть її по всій поверхні.
- Випікайте протягом 15-20 хвилин. Час випікання може трохи відрізнятися залежно від вашої духовки. Орієнтуйтеся на золотисто-коричневий колір омлету.
- Дайте омлету трохи охолонути. Це допоможе йому краще тримати форму.
- Подавайте на стіл. Наріжте омлет порційними шматочками і подавайте з улюбленими соусами, овочами або салатами.
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