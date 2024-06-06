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Пухнастий омлет в духовці: повітряний сніданок за 20 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Такий омлет просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 06 червня 2024, 10:00
Такий омлет просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Спробуйте приготувати омлет у духовці — він стане ідеальним сніданком.

Омлет — це не просто банальна страва, а справжня кулінарна симфонія, де кожен інгредієнт грає свою мелодію. Сьогодні ми запрошуємо вас на майстер-клас з приготування пухнастого омлету в духовці, який вразить вас своєю простотою, швидкістю та неймовірним смаком.

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 50 мл молока
  • 50 г тертого сиру (будь-якого сорту)
  • 1 пучок свіжої зелені (петрушка, кріп, цибуля)
  • Сіль та перець за смаком
  • 1 столова ложка вершкового масла

Покрокова інструкція:

  1. Підготуйте інгредієнти. Розбийте яйця в миску, додайте молоко, тертий сир, сіль і перець. Добре збийте віничком або міксером до однорідної маси.
  2. Додайте зелень. Подрібніть свіжу зелень і додайте її до яєчної суміші. Перемішайте.
  3. Розігрійте духовку до 180°C. Візьміть жароміцну форму, змастіть її вершковим маслом.
  4. Вилийте яєчну суміш у форму. Рівномірно розподіліть її по всій поверхні.
  5. Випікайте протягом 15-20 хвилин. Час випікання може трохи відрізнятися залежно від вашої духовки. Орієнтуйтеся на золотисто-коричневий колір омлету.
  6. Дайте омлету трохи охолонути. Це допоможе йому краще тримати форму.
  7. Подавайте на стіл. Наріжте омлет порційними шматочками і подавайте з улюбленими соусами, овочами або салатами.

Раніше ми розповідали, як можна використовувати яєчну шкаралупу. Також, пропонуємо рецепт ситного омлету.

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