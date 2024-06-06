Пушистый омлет в духовке: воздушный завтрак за 20 минут
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Попытайтесь приготовить омлет в духовке – он станет идеальным завтраком.
Омлет – это не просто банальное блюдо, а настоящая кулинарная симфония, где каждый ингредиент играет свою мелодию. Сегодня мы приглашаем вас на мастер-класс по приготовлению пушистого омлета в духовке, который поразит вас своей простотой, быстротой и невероятным вкусом.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 50 мл молока
- 50 г тертого сыра (любого сорта)
- 1 пучок свежей зелени (петрушка, укроп, лук)
- Соль и перец по вкусу
- 1 столовая ложка сливочного масла
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте ингредиенты. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, тертый творог, соль и перец. Хорошо взбейте венчиком или миксером до однородной массы.
- Добавьте зелень. Размельчите свежую зелень и добавьте ее к яичной смеси. Перемешайте.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Возьмите жаропрочную форму, смажьте ее сливочным маслом.
- Вылейте яичную смесь в форму. Равномерно распределите его по всей поверхности.
- Выпекайте в течение 15-20 минут. Время выпекания может немного отличаться в зависимости от духовки. Ориентируйтесь на золотисто-коричневый цвет омлета.
- Дайте омлету немного остыть. Это поможет ему лучше держать форму.
- Подавайте на стол. Нарежьте омлет порционными кусочками и подавайте с излюбленными соусами, овощами или салатами.
Раньше мы рассказывали, как можно использовать яичную скорлупу. Также предлагаем рецепт сытного омлета.