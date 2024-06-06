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Пушистый омлет в духовке: воздушный завтрак за 20 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Такой омлет просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 06 июня 2024, 10:00
Такой омлет просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Попытайтесь приготовить омлет в духовке – он станет идеальным завтраком.

Омлет – это не просто банальное блюдо, а настоящая кулинарная симфония, где каждый ингредиент играет свою мелодию. Сегодня мы приглашаем вас на мастер-класс по приготовлению пушистого омлета в духовке, который поразит вас своей простотой, быстротой и невероятным вкусом.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 50 мл молока
  • 50 г тертого сыра (любого сорта)
  • 1 пучок свежей зелени (петрушка, укроп, лук)
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 столовая ложка сливочного масла

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте ингредиенты. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, тертый творог, соль и перец. Хорошо взбейте венчиком или миксером до однородной массы.
  2. Добавьте зелень. Размельчите свежую зелень и добавьте ее к яичной смеси. Перемешайте.
  3. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Возьмите жаропрочную форму, смажьте ее сливочным маслом.
  4. Вылейте яичную смесь в форму. Равномерно распределите его по всей поверхности.
  5. Выпекайте в течение 15-20 минут. Время выпекания может немного отличаться в зависимости от духовки. Ориентируйтесь на золотисто-коричневый цвет омлета.
  6. Дайте омлету немного остыть. Это поможет ему лучше держать форму.
  7. Подавайте на стол. Нарежьте омлет порционными кусочками и подавайте с излюбленными соусами, овощами или салатами.

Раньше мы рассказывали, как можно использовать яичную скорлупу. Также предлагаем рецепт сытного омлета.

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#Рецепт #Омлет #еда-Телеграф