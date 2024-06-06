Пушистый омлет в духовке: воздушный завтрак за 20 минут

Попытайтесь приготовить омлет в духовке – он станет идеальным завтраком.

Омлет – это не просто банальное блюдо, а настоящая кулинарная симфония, где каждый ингредиент играет свою мелодию. Сегодня мы приглашаем вас на мастер-класс по приготовлению пушистого омлета в духовке, который поразит вас своей простотой, быстротой и невероятным вкусом.

Ингредиенты:

3 яйца

50 мл молока

50 г тертого сыра (любого сорта)

1 пучок свежей зелени (петрушка, укроп, лук)

Соль и перец по вкусу

1 столовая ложка сливочного масла

Пошаговая инструкция:

Подготовьте ингредиенты. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, тертый творог, соль и перец. Хорошо взбейте венчиком или миксером до однородной массы. Добавьте зелень. Размельчите свежую зелень и добавьте ее к яичной смеси. Перемешайте. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Возьмите жаропрочную форму, смажьте ее сливочным маслом. Вылейте яичную смесь в форму. Равномерно распределите его по всей поверхности. Выпекайте в течение 15-20 минут. Время выпекания может немного отличаться в зависимости от духовки. Ориентируйтесь на золотисто-коричневый цвет омлета. Дайте омлету немного остыть. Это поможет ему лучше держать форму. Подавайте на стол. Нарежьте омлет порционными кусочками и подавайте с излюбленными соусами, овощами или салатами.

Раньше мы рассказывали, как можно использовать яичную скорлупу. Также предлагаем рецепт сытного омлета.