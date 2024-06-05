Смачніше за шашлик: рецепт сиру у тісті на мангалі
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Лаваш з сиром на мангалі — ідеальна страва для пікніка.
Сир у тісті – це не просто смачна та ароматна випічка, а й спогади про дитинство. Цю страву легко приготувати вдома, здивувавши своїх близьких кулінарними здібностями.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом сиру в тісті, який з легкістю підкорить ваші серця. Також, пропонуємо рецепт конвертиків з лаваша з сиром.
Інгредієнти:
- Для тіста:
- 250 г борошна
- 125 г вершкового масла
- 1 яйце
- 1/2 чайної ложки солі
- Для начинки:
- 500 г сиру
- 100 г цукру
- 2 яйця
- 1 столова ложка ванільного екстракту
- Цедра 1 лимона
- 1/2 чайної ложки кориці
Приготування:
- Тісто: у мисці змішайте борошно, сіль і холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Перетріть інгредієнти руками до крихти. Додайте яйце і замісіть тісто до однорідної консистенції. Загорніть тісто в харчову плівку і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Начинка: у мисці змішайте сир, цукор, яйця, ванільний екстракт, цедру лимона та корицю. Добре перемішайте.
- Формування сиру в тісті: розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментним папером. Тісто розділіть на дві частини. Більшу частину тіста розкачайте в пласт товщиною 5 мм і викладіть у форму для випічки, формуючи бортики. Викладіть начинку з сиру. Зверху накрийте другим шаром тіста, защипніть краї. Зробіть кілька проколів у тісті вилкою.
- Випікання: випікайте сир у тісті протягом 40-50 хвилин, до золотистого кольору.
- Подача: дайте сиру в тісті трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.
Раніше ми публікували рецепт смачної закуски до святкового столу. Також, пропонуємо рецепт закуски з лаваша.