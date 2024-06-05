Смачніше за шашлик: рецепт сиру у тісті на мангалі

Лаваш з сиром на мангалі — ідеальна страва для пікніка.

Сир у тісті – це не просто смачна та ароматна випічка, а й спогади про дитинство. Цю страву легко приготувати вдома, здивувавши своїх близьких кулінарними здібностями.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом сиру в тісті, який з легкістю підкорить ваші серця. Також, пропонуємо рецепт конвертиків з лаваша з сиром.

Інгредієнти:

Для тіста:

250 г борошна

125 г вершкового масла

1 яйце

1/2 чайної ложки солі

Для начинки:

500 г сиру

100 г цукру

2 яйця

1 столова ложка ванільного екстракту

Цедра 1 лимона

1/2 чайної ложки кориці

Приготування:

Тісто: у мисці змішайте борошно, сіль і холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Перетріть інгредієнти руками до крихти. Додайте яйце і замісіть тісто до однорідної консистенції. Загорніть тісто в харчову плівку і поставте в холодильник на 30 хвилин. Начинка: у мисці змішайте сир, цукор, яйця, ванільний екстракт, цедру лимона та корицю. Добре перемішайте. Формування сиру в тісті: розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментним папером. Тісто розділіть на дві частини. Більшу частину тіста розкачайте в пласт товщиною 5 мм і викладіть у форму для випічки, формуючи бортики. Викладіть начинку з сиру. Зверху накрийте другим шаром тіста, защипніть краї. Зробіть кілька проколів у тісті вилкою. Випікання: випікайте сир у тісті протягом 40-50 хвилин, до золотистого кольору. Подача: дайте сиру в тісті трохи охолонути, а потім посипте цукровою пудрою.

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