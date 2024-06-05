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Вкуснее шашлыка: рецепт сыра в тесте на мангале

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот лаващ с сыром станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Этот лаващ с сыром станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Лаваш с сыром на мангале – идеальное блюдо для пикника.

Сыр в тесте – это не просто вкусная и ароматная выпечка, но воспоминания о детстве. Это блюдо легко приготовить дома, удивив своих близких кулинарными способностями.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом сыра в тесте, который с лёгкостью покорит ваши сердца. Также, предлагаем рецепт конвертиков из лаваша с творогом.

Ингредиенты:

  • Для теста:
  • 250 г муки
  • 125 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1/2 чайной ложки соли
  • Для начинки:
  • 500 г сыра
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта
  • Цедра 1 лимона
  • 1/2 чайной ложки корицы

Приготовление:

  1. Тесто: в миске смешайте муку, соль и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетрите ингредиенты руками в крошку. Добавьте яйцо и замесите тесто в однородную консистенцию. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  2. Начинка: в миске смешайте творог, сахар, яйца, ванильный экстракт, цедру лимона и корицу. Хорошо перемешайте.
  3. Формовка сыра в тесте: разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой. Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте в пласт толщиной 5 мм и выложите в форму для выпечки, формируя бортики. Выложите начинку из творога. Сверху накройте вторым слоем теста, защелкните края. Сделайте несколько проколов в тесте вилкой.
  4. Выпекание: выпекайте творог в тесте в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
  5. Подача: дайте сыру в тесте немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.

Раньше мы публиковали рецепт вкусной закуски к праздничному столу. Также, предлагаем рецепт закуски из лаваша.

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