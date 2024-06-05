Вкуснее шашлыка: рецепт сыра в тесте на мангале
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Лаваш с сыром на мангале – идеальное блюдо для пикника.
Сыр в тесте – это не просто вкусная и ароматная выпечка, но воспоминания о детстве. Это блюдо легко приготовить дома, удивив своих близких кулинарными способностями.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом сыра в тесте, который с лёгкостью покорит ваши сердца. Также, предлагаем рецепт конвертиков из лаваша с творогом.
Ингредиенты:
- Для теста:
- 250 г муки
- 125 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1/2 чайной ложки соли
- Для начинки:
- 500 г сыра
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 1 столовая ложка ванильного экстракта
- Цедра 1 лимона
- 1/2 чайной ложки корицы
Приготовление:
- Тесто: в миске смешайте муку, соль и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетрите ингредиенты руками в крошку. Добавьте яйцо и замесите тесто в однородную консистенцию. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Начинка: в миске смешайте творог, сахар, яйца, ванильный экстракт, цедру лимона и корицу. Хорошо перемешайте.
- Формовка сыра в тесте: разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой. Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте в пласт толщиной 5 мм и выложите в форму для выпечки, формируя бортики. Выложите начинку из творога. Сверху накройте вторым слоем теста, защелкните края. Сделайте несколько проколов в тесте вилкой.
- Выпекание: выпекайте творог в тесте в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
- Подача: дайте сыру в тесте немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.
Раньше мы публиковали рецепт вкусной закуски к праздничному столу. Также, предлагаем рецепт закуски из лаваша.