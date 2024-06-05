Вкуснее шашлыка: рецепт сыра в тесте на мангале

Лаваш с сыром на мангале – идеальное блюдо для пикника.

Сыр в тесте – это не просто вкусная и ароматная выпечка, но воспоминания о детстве. Это блюдо легко приготовить дома, удивив своих близких кулинарными способностями.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом сыра в тесте, который с лёгкостью покорит ваши сердца. Также, предлагаем рецепт конвертиков из лаваша с творогом.

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

125 г сливочного масла

1 яйцо

1/2 чайной ложки соли

Для начинки:

500 г сыра

100 г сахара

2 яйца

1 столовая ложка ванильного экстракта

Цедра 1 лимона

1/2 чайной ложки корицы

Приготовление:

Тесто: в миске смешайте муку, соль и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетрите ингредиенты руками в крошку. Добавьте яйцо и замесите тесто в однородную консистенцию. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Начинка: в миске смешайте творог, сахар, яйца, ванильный экстракт, цедру лимона и корицу. Хорошо перемешайте. Формовка сыра в тесте: разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой. Тесто разделите на две части. Большую часть теста раскатайте в пласт толщиной 5 мм и выложите в форму для выпечки, формируя бортики. Выложите начинку из творога. Сверху накройте вторым слоем теста, защелкните края. Сделайте несколько проколов в тесте вилкой. Выпекание: выпекайте творог в тесте в течение 40-50 минут до золотистого цвета. Подача: дайте сыру в тесте немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.

Раньше мы публиковали рецепт вкусной закуски к праздничному столу. Также, предлагаем рецепт закуски из лаваша.