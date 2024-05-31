Ви б ніколи не здогадалися поєднати ці продукти разом: готуємо салат з полуницею та сирними кульками

Якщо ви хочете спробувати щось незвичне та пікантне — пропонуємо рецепт салату з полуницею та сиром.

Літо — це пора не лише сонця та тепла, але й свіжих ягід, які можна використовувати для приготування різноманітних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пікантного салату з ягодами та сирними кульками — незвичайного, смачного та оригінального.

Інгредієнти:

200 г свіжих ягід (полуниця, малина, чорниця, смородина)

200 г сиру фета

100 г вершкового сиру

1 пучок зелені петрушки

1 пучок зелені кропу

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

1/2 ч. л. меду

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Підготуйте ягоди: помийте ягоди та обсушіть паперовими рушниками. Приготуйте сирні кульки: розімніть сир фета та вершковий сир. Додайте подрібнену зелень петрушки та кропу. Посоліть, поперчіть і перемішайте. З цієї маси сформуйте невеликі кульки. Приготуйте заправку: змішайте оливкову олію, лимонний сік та мед. Додайте сіль і перець за смаком. Зберіть салат: на тарілку викладіть ягоди та сирні кульки. Полийте салат заправкою.

Нагадаємо, також ми ділились рецептом дуже смачного салату "Нарцис". Раніше, ми пропонували рецепт салату з кальмаром.