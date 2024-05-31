Ви б ніколи не здогадалися поєднати ці продукти разом: готуємо салат з полуницею та сирними кульками
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Якщо ви хочете спробувати щось незвичне та пікантне — пропонуємо рецепт салату з полуницею та сиром.
Літо — це пора не лише сонця та тепла, але й свіжих ягід, які можна використовувати для приготування різноманітних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пікантного салату з ягодами та сирними кульками — незвичайного, смачного та оригінального.
Інгредієнти:
- 200 г свіжих ягід (полуниця, малина, чорниця, смородина)
- 200 г сиру фета
- 100 г вершкового сиру
- 1 пучок зелені петрушки
- 1 пучок зелені кропу
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1/2 ч. л. меду
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Підготуйте ягоди: помийте ягоди та обсушіть паперовими рушниками.
- Приготуйте сирні кульки: розімніть сир фета та вершковий сир. Додайте подрібнену зелень петрушки та кропу. Посоліть, поперчіть і перемішайте. З цієї маси сформуйте невеликі кульки.
- Приготуйте заправку: змішайте оливкову олію, лимонний сік та мед. Додайте сіль і перець за смаком.
- Зберіть салат: на тарілку викладіть ягоди та сирні кульки. Полийте салат заправкою.
Нагадаємо, також ми ділились рецептом дуже смачного салату "Нарцис". Раніше, ми пропонували рецепт салату з кальмаром.