Вы бы никогда не догадались соединить эти продукты вместе: готовим салат с клубникой и творожными шариками

Если вы хотите попробовать что-нибудь необычное и пикантное — предлагаем рецепт салата с клубникой и сыром.

Лето – это время не только солнца и тепла, но и свежих ягод, которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом пикантного салата с ягодами и творожными шариками – необычного, вкусного и оригинального.

Ингредиенты:

200 г свежих ягод (клубника, малина, черника, смородина)

200 г сыра фета

100 г сливочного сыра

1 пучок зеленой петрушки

1 пучок зелени укропа

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1/2 ч. л. меда

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Подготовьте ягоды: помойте ягоды и обсушите бумажными полотенцами. Приготовьте творожные шарики: разомните сыр фета и сливочный сыр. Добавьте измельченную зелень петрушки и укропа. Посолите, поперчите и перемешайте. Из этой массы сформируйте небольшие шарики. Приготовьте заправку: оливковое масло, лимонный сок и мед. Добавьте соль и перец по вкусу. Соберите салат: на тарелку выложите ягоды и творожные шарики. Полейте салат заправкой.

Напомним, также мы делились рецептом вкуснейшего салата "Нарцисс". Раньше мы предлагали рецепт салата с кальмаром.