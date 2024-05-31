Вы бы никогда не догадались соединить эти продукты вместе: готовим салат с клубникой и творожными шариками
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Если вы хотите попробовать что-нибудь необычное и пикантное — предлагаем рецепт салата с клубникой и сыром.
Лето – это время не только солнца и тепла, но и свежих ягод, которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом пикантного салата с ягодами и творожными шариками – необычного, вкусного и оригинального.
Ингредиенты:
- 200 г свежих ягод (клубника, малина, черника, смородина)
- 200 г сыра фета
- 100 г сливочного сыра
- 1 пучок зеленой петрушки
- 1 пучок зелени укропа
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1/2 ч. л. меда
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовьте ягоды: помойте ягоды и обсушите бумажными полотенцами.
- Приготовьте творожные шарики: разомните сыр фета и сливочный сыр. Добавьте измельченную зелень петрушки и укропа. Посолите, поперчите и перемешайте. Из этой массы сформируйте небольшие шарики.
- Приготовьте заправку: оливковое масло, лимонный сок и мед. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Соберите салат: на тарелку выложите ягоды и творожные шарики. Полейте салат заправкой.
Напомним, также мы делились рецептом вкуснейшего салата "Нарцисс". Раньше мы предлагали рецепт салата с кальмаром.