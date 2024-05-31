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Вы бы никогда не догадались соединить эти продукты вместе: готовим салат с клубникой и творожными шариками

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат покорит каждого (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат покорит каждого (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите попробовать что-нибудь необычное и пикантное — предлагаем рецепт салата с клубникой и сыром.

Лето – это время не только солнца и тепла, но и свежих ягод, которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом пикантного салата с ягодами и творожными шариками – необычного, вкусного и оригинального.

Ингредиенты:

  • 200 г свежих ягод (клубника, малина, черника, смородина)
  • 200 г сыра фета
  • 100 г сливочного сыра
  • 1 пучок зеленой петрушки
  • 1 пучок зелени укропа
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1/2 ч. л. меда
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовьте ягоды: помойте ягоды и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Приготовьте творожные шарики: разомните сыр фета и сливочный сыр. Добавьте измельченную зелень петрушки и укропа. Посолите, поперчите и перемешайте. Из этой массы сформируйте небольшие шарики.
  3. Приготовьте заправку: оливковое масло, лимонный сок и мед. Добавьте соль и перец по вкусу.
  4. Соберите салат: на тарелку выложите ягоды и творожные шарики. Полейте салат заправкой.

Напомним, также мы делились рецептом вкуснейшего салата "Нарцисс". Раньше мы предлагали рецепт салата с кальмаром.

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#Рецепт #Салат #еда-Телеграф