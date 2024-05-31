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Бісквіт з полуницею: ніжний та ароматний десерт, який розтопить будь-яке серце

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей бісквіт просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей бісквіт просто тане у роті (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей десерт стане вашою улюбленою стравою.

Літо — це не лише пора сонця та тепла, але й сезон свіжих ягід, з яких можна приготувати безліч смачних десертів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом полуничного бісквіту — ніжного, ароматного та неймовірно апетитного. Також, пропонуємо рецепт десерту "бите скло".

Інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 120 г цукру
  • 120 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. ванільного екстракту
  • 300 г свіжої полуниці
  • 200 мл вершків
  • 100 г цукрової пудри

Приготування:

  1. Відокремте білки від жовтків: білки збийте до стійких піків. Жовтки збийте з цукром до пишної маси.
  2. З'єднайте білки та жовтки: акуратно введіть збиті білки до жовткової маси, щоб зберегти пишність.
  3. Додайте борошно та розпушувач: просійте борошно з розпушувачем і акуратно вмішайте в тісто. Додайте ванільний екстракт.
  4. Випікайте бісквіт: викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментним папером. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, доки бісквіт не стане рум'яним.
  5. Приготуйте крем: збийте вершки з цукровою пудрою до стійких піків.
  6. Зберіть десерт: розріжте бісквіт на два коржі. На нижній корж викладіть полуницю, залийте частиною крему. Накрийте другим коржем і змастіть торт зверху та з боків кремом. Прикрасьте торт свіжими ягодами полуниці.
  7. Подавайте десерт: дайте торту настоятися в холодильнику протягом 1-2 годин, потім подавайте його до столу.

Раніше ми писали, як приготувати полуничні кульки. Також, пропонуємо рецепт ніжного бісквіту з полуничною начинкою.

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#Рецепт #Бісквіт #їжа-Телеграф