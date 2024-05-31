Бисквит с клубникой: нежный и ароматный десерт, который растопит любое сердце
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот десерт станет вашим любимым блюдом.
Лето – это не только время солнца и тепла, но и сезон свежих ягод, из которых можно приготовить множество вкусных десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом клубничного бисквита – нежного, ароматного и невероятно аппетитного. Также, предлагаем рецепт десерта "битое стекло".
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 120 г сахара
- 120 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
- 300 г свежей клубники
- 200 мл сливок
- 100 г сахарной пудры
Приготовление:
- Отделите белки от желтков: белки взбейте до стойких пиков. Желтки взбейте с сахаром до пышной массы.
- Соедините белки и желтки: аккуратно введите взбитые белки в желточную массу, чтобы сохранить великолепие.
- Добавьте муку и разрыхлитель: просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в тесто. Добавьте ванильный экстракт.
- Выпекайте бисквит: выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут, пока бисквит не станет румяным.
- Приготовьте крем: взбейте сливки с сахарной пудрой до стойких пиков.
- Соберите десерт: разрежьте бисквит на два коржа. На нижний корж выложите клубнику, залейте частью крема. Накройте вторым лепешком и смажьте торт сверху и по бокам кремом. Украсьте торт свежими ягодами клубники.
- Подавайте десерт: дайте настаиваться торту в холодильнике в течение 1-2 часов, затем подавайте его к столу.
Раньше мы писали, как приготовить клубничные шарики. Также предлагаем рецепт нежного бисквита с клубничной начинкой.