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Бисквит с клубникой: нежный и ароматный десерт, который растопит любое сердце

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот бисквит просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ)
Этот бисквит просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот десерт станет вашим любимым блюдом.

Лето – это не только время солнца и тепла, но и сезон свежих ягод, из которых можно приготовить множество вкусных десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом клубничного бисквита – нежного, ароматного и невероятно аппетитного. Также, предлагаем рецепт десерта "битое стекло".

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 120 г сахара
  • 120 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта
  • 300 г свежей клубники
  • 200 мл сливок
  • 100 г сахарной пудры

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков: белки взбейте до стойких пиков. Желтки взбейте с сахаром до пышной массы.
  2. Соедините белки и желтки: аккуратно введите взбитые белки в желточную массу, чтобы сохранить великолепие.
  3. Добавьте муку и разрыхлитель: просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в тесто. Добавьте ванильный экстракт.
  4. Выпекайте бисквит: выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут, пока бисквит не станет румяным.
  5. Приготовьте крем: взбейте сливки с сахарной пудрой до стойких пиков.
  6. Соберите десерт: разрежьте бисквит на два коржа. На нижний корж выложите клубнику, залейте частью крема. Накройте вторым лепешком и смажьте торт сверху и по бокам кремом. Украсьте торт свежими ягодами клубники.
  7. Подавайте десерт: дайте настаиваться торту в холодильнике в течение 1-2 часов, затем подавайте его к столу.

Раньше мы писали, как приготовить клубничные шарики. Также предлагаем рецепт нежного бисквита с клубничной начинкой.

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#Рецепт #Бисквит #еда-Телеграф