Бисквит с клубникой: нежный и ароматный десерт, который растопит любое сердце

Этот десерт станет вашим любимым блюдом.

Лето – это не только время солнца и тепла, но и сезон свежих ягод, из которых можно приготовить множество вкусных десертов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом клубничного бисквита – нежного, ароматного и невероятно аппетитного. Также, предлагаем рецепт десерта "битое стекло".

Ингредиенты:

4 яйца

120 г сахара

120 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. ванильного экстракта

300 г свежей клубники

200 мл сливок

100 г сахарной пудры

Приготовление:

Отделите белки от желтков: белки взбейте до стойких пиков. Желтки взбейте с сахаром до пышной массы. Соедините белки и желтки: аккуратно введите взбитые белки в желточную массу, чтобы сохранить великолепие. Добавьте муку и разрыхлитель: просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в тесто. Добавьте ванильный экстракт. Выпекайте бисквит: выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут, пока бисквит не станет румяным. Приготовьте крем: взбейте сливки с сахарной пудрой до стойких пиков. Соберите десерт: разрежьте бисквит на два коржа. На нижний корж выложите клубнику, залейте частью крема. Накройте вторым лепешком и смажьте торт сверху и по бокам кремом. Украсьте торт свежими ягодами клубники. Подавайте десерт: дайте настаиваться торту в холодильнике в течение 1-2 часов, затем подавайте его к столу.

Раньше мы писали, как приготовить клубничные шарики. Также предлагаем рецепт нежного бисквита с клубничной начинкой.