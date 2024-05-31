Голубці з молодої капусти: класика української кухні

Ароматні голубці з ніжної молодої капусти підкорять ваших домашніх.

Голубці — це не просто страва, це символ домашнього затишку, тепла та любові. А якщо готувати їх з молодої капусти, то вони стають ще ніжнішими, ароматнішими та смачнішими. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом голубців з молодої капусти, який з легкістю підкорить серця ваших близьких.

Інгредієнти:

1 вилок молодої капусти

500 г фаршу (свинина, яловичина або суміш)

1 цибулина

1 морква

100 г рису

1 ст. л. томатного соусу

1 пучок зелені петрушки

1 пучок зелені кропу

Сіль, перець за смаком

Олія для смаження

Лавровий лист

Перець горошком

Приготування:

Підготуйте капусту: обережно відокремте листки від качана. Ошпарьте листя окропом, щоб вони стали м'якими. Приготуйте фарш: обсмажте нарізану цибулю та моркву. Додайте фарш, посоліть, поперчіть і тушкуйте до готовності. Додайте рис, томатний соус, подрібнену зелень петрушки та кропу. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин. Загорніть голубці: на кожен лист капусти викладіть 1-2 столові ложки фаршу. Загорніть голубці конвертиками. Тушкуйте голубці: у каструлі викладіть голубці, залийте водою, додайте лавровий лист і перець горошком. Тушкуйте на повільному вогні протягом 1-1,5 години. Подавайте страву: готові голубці подавайте зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.

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