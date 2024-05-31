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Голубці з молодої капусти: класика української кухні

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Голубці стануть чудовим варіантом обіду чи вечері (зображення створено за допомогою ШІ)
Голубці стануть чудовим варіантом обіду чи вечері (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ароматні голубці з ніжної молодої капусти підкорять ваших домашніх.

Голубці — це не просто страва, це символ домашнього затишку, тепла та любові. А якщо готувати їх з молодої капусти, то вони стають ще ніжнішими, ароматнішими та смачнішими. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом голубців з молодої капусти, який з легкістю підкорить серця ваших близьких.

Інгредієнти:

  • 1 вилок молодої капусти
  • 500 г фаршу (свинина, яловичина або суміш)
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 100 г рису
  • 1 ст. л. томатного соусу
  • 1 пучок зелені петрушки
  • 1 пучок зелені кропу
  • Сіль, перець за смаком
  • Олія для смаження
  • Лавровий лист
  • Перець горошком

Приготування:

  1. Підготуйте капусту: обережно відокремте листки від качана. Ошпарьте листя окропом, щоб вони стали м'якими.
  2. Приготуйте фарш: обсмажте нарізану цибулю та моркву. Додайте фарш, посоліть, поперчіть і тушкуйте до готовності. Додайте рис, томатний соус, подрібнену зелень петрушки та кропу. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
  3. Загорніть голубці: на кожен лист капусти викладіть 1-2 столові ложки фаршу. Загорніть голубці конвертиками.
  4. Тушкуйте голубці: у каструлі викладіть голубці, залийте водою, додайте лавровий лист і перець горошком. Тушкуйте на повільному вогні протягом 1-1,5 години.
  5. Подавайте страву: готові голубці подавайте зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.

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#Рецепт #Голубці #їжа-Телеграф