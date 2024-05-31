Голубці з молодої капусти: класика української кухні
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Ароматні голубці з ніжної молодої капусти підкорять ваших домашніх.
Голубці — це не просто страва, це символ домашнього затишку, тепла та любові. А якщо готувати їх з молодої капусти, то вони стають ще ніжнішими, ароматнішими та смачнішими. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом голубців з молодої капусти, який з легкістю підкорить серця ваших близьких.
Інгредієнти:
- 1 вилок молодої капусти
- 500 г фаршу (свинина, яловичина або суміш)
- 1 цибулина
- 1 морква
- 100 г рису
- 1 ст. л. томатного соусу
- 1 пучок зелені петрушки
- 1 пучок зелені кропу
- Сіль, перець за смаком
- Олія для смаження
- Лавровий лист
- Перець горошком
Приготування:
- Підготуйте капусту: обережно відокремте листки від качана. Ошпарьте листя окропом, щоб вони стали м'якими.
- Приготуйте фарш: обсмажте нарізану цибулю та моркву. Додайте фарш, посоліть, поперчіть і тушкуйте до готовності. Додайте рис, томатний соус, подрібнену зелень петрушки та кропу. Перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
- Загорніть голубці: на кожен лист капусти викладіть 1-2 столові ложки фаршу. Загорніть голубці конвертиками.
- Тушкуйте голубці: у каструлі викладіть голубці, залийте водою, додайте лавровий лист і перець горошком. Тушкуйте на повільному вогні протягом 1-1,5 години.
- Подавайте страву: готові голубці подавайте зі сметаною, йогуртом або вашим улюбленим соусом.
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