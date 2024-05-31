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Голубцы из молодой капусты: классика украинской кухни

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Голубцы станут отличным вариантом обеда или ужина (изображение создано с помощью ИИ)
Голубцы станут отличным вариантом обеда или ужина (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ароматные голубцы из нежной молодой капусты покорят ваших домашних.

Голубцы – это не просто блюдо, это символ домашнего уюта, тепла и любви. А если готовить их из молодой капусты, то они становятся еще более нежными, ароматными и вкусными. Сегодня мы поделимся с вами рецептом голубцов из молодой капусты, который с лёгкостью покорит сердца ваших близких.

Ингредиенты:

  • 1 вилок молодой капусты
  • 500 г фарша (свинина, говядина или смесь)
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 100 г риса
  • 1 ст. л. томатного соуса
  • 1 пучок зеленой петрушки
  • 1 пучок зелени укропа
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для жарки
  • Лавровое письмо
  • Перец горошком

Приготовление:

  1. Подготовьте капусту: осторожно отделите листья от кочана. Ошпарьте листья кипятком, чтобы они стали мягкими.
  2. Приготовьте фарш: обжарьте нарезанный лук и морковь. Добавьте фарш, посолите, поперчите и тушите до готовности. Добавьте рис, томатный соус, измельченную зелень петрушки и укропа. Перемешайте и тушите еще 5 минут.
  3. Заверните голубцы: на каждый лист капусты выложите 1-2 столовых ложки фарша. Заверните голубцы конвертиками.
  4. Тушите голубцы: в кастрюле выложите голубцы, залейте водой, добавьте лавровый лист и перец горошком. Тушите на медленном огне в течение 1-1,5 часа.
  5. Подавайте: готовые голубцы подавайте со сметаной, йогуртом или вашим любимым соусом.

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