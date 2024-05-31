Голубцы из молодой капусты: классика украинской кухни

Ароматные голубцы из нежной молодой капусты покорят ваших домашних.

Голубцы – это не просто блюдо, это символ домашнего уюта, тепла и любви. А если готовить их из молодой капусты, то они становятся еще более нежными, ароматными и вкусными. Сегодня мы поделимся с вами рецептом голубцов из молодой капусты, который с лёгкостью покорит сердца ваших близких.

Ингредиенты:

1 вилок молодой капусты

500 г фарша (свинина, говядина или смесь)

1 луковица

1 морковь

100 г риса

1 ст. л. томатного соуса

1 пучок зеленой петрушки

1 пучок зелени укропа

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Лавровое письмо

Перец горошком

Приготовление:

Подготовьте капусту: осторожно отделите листья от кочана. Ошпарьте листья кипятком, чтобы они стали мягкими. Приготовьте фарш: обжарьте нарезанный лук и морковь. Добавьте фарш, посолите, поперчите и тушите до готовности. Добавьте рис, томатный соус, измельченную зелень петрушки и укропа. Перемешайте и тушите еще 5 минут. Заверните голубцы: на каждый лист капусты выложите 1-2 столовых ложки фарша. Заверните голубцы конвертиками. Тушите голубцы: в кастрюле выложите голубцы, залейте водой, добавьте лавровый лист и перец горошком. Тушите на медленном огне в течение 1-1,5 часа. Подавайте: готовые голубцы подавайте со сметаной, йогуртом или вашим любимым соусом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить пирог с кабачками и фрикадельками. Также, предлагаем рецепт стейков из капусты.