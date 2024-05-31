Голубцы из молодой капусты: классика украинской кухни
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Ароматные голубцы из нежной молодой капусты покорят ваших домашних.
Голубцы – это не просто блюдо, это символ домашнего уюта, тепла и любви. А если готовить их из молодой капусты, то они становятся еще более нежными, ароматными и вкусными. Сегодня мы поделимся с вами рецептом голубцов из молодой капусты, который с лёгкостью покорит сердца ваших близких.
Ингредиенты:
- 1 вилок молодой капусты
- 500 г фарша (свинина, говядина или смесь)
- 1 луковица
- 1 морковь
- 100 г риса
- 1 ст. л. томатного соуса
- 1 пучок зеленой петрушки
- 1 пучок зелени укропа
- Соль, перец по вкусу
- Масло для жарки
- Лавровое письмо
- Перец горошком
Приготовление:
- Подготовьте капусту: осторожно отделите листья от кочана. Ошпарьте листья кипятком, чтобы они стали мягкими.
- Приготовьте фарш: обжарьте нарезанный лук и морковь. Добавьте фарш, посолите, поперчите и тушите до готовности. Добавьте рис, томатный соус, измельченную зелень петрушки и укропа. Перемешайте и тушите еще 5 минут.
- Заверните голубцы: на каждый лист капусты выложите 1-2 столовых ложки фарша. Заверните голубцы конвертиками.
- Тушите голубцы: в кастрюле выложите голубцы, залейте водой, добавьте лавровый лист и перец горошком. Тушите на медленном огне в течение 1-1,5 часа.
- Подавайте: готовые голубцы подавайте со сметаной, йогуртом или вашим любимым соусом.
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