Чиста молода картопля за лічені хвилини: 3 простих способи

Молода картопля — дуже смачна, але доволі проблематично чиститься. Проте, є дієві способи її швидкого чищення.

Молода картопля — це не лише смачний і корисний продукт, але й справжня окраса літнього столу. Проте, її чистка може здатися клопіткою справою. На щастя, існує кілька простих способів, які допоможуть вам очистити молоду картоплю за лічені хвилини. Також, ми писали, як обрати якісну молоду картоплю.

1. Сіль та вода:

Цей метод є найпростішим і найдоступнішим. Покладіть молоду картоплю в миску, залийте холодною водою і додайте 2-3 столові ложки солі. Залиште на 10-15 хвилин, а потім ретельно промийте під проточною водою. Шкірка легко зійде без шкоди для ніжної м'якоті.

2. Кип'яток:

Цей метод підходить для трохи твердої молодої картоплі. Закип'ятіть воду в каструлі. Покладіть картоплю в киплячу воду на 1-2 хвилини, а потім відразу ж зніміть з вогню і перекладіть в миску з холодною водою. Остиглу картоплю легко очистити руками або за допомогою ножа.

3. Губка для миття посуду:

Цей метод допоможе вам очистити молоду картоплю без шкоди для її ніжної шкірки. Просто візьміть губку для миття посуду з жорсткою стороною і натріть нею картоплю. Шкірка зійде без проблем, а м'якоть залишиться неушкодженою.

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