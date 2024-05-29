Чистый молодой картофель за считанные минуты: 3 простых способа

Молодой картофель очень вкусный, но довольно проблематично чистится. Однако есть действенные способы ее быстрой чистки.

Молодой картофель – это не только вкусный и полезный продукт, но и настоящее украшение летнего стола. Однако ее чистка может показаться хлопотным делом. К счастью, существует несколько простых способов, которые помогут вам очистить молодой картофель в считанные минуты. Также, мы писали, как выбрать качественный молодой картофель.

1. Соль и вода:

Этот метод самый простой и доступный. Положите молодой картофель в миску, залейте холодной водой и добавьте 2-3 столовых ложки соли. Оставьте на 10-15 минут, затем тщательно промойте под проточной водой. Кожа легко взойдет без ущерба для нежной мякоти.

2. Кипяток:

Этот метод подходит для немного жесткого молодого картофеля. Вскипятите воду в кастрюле. Положите картофель в кипящую воду на 1-2 минуты, а затем сразу же снимите с огня и переложите в миску с холодной водой. Остывший картофель легко очистить руками или с помощью ножа.

3. Губка для мытья посуды:

Этот метод поможет вам очистить молодой картофель без ущерба для его нежной кожуры. Просто возьмите губку для мытья посуды с жесткой стороной и натрите картофель. Кожица сойдет без проблем, а мякоть останется невредимой.

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