Вишукано і корисно: як приготувати ароматне варення з чайної троянди

Здивуйте домашніх ароматним варенням з запашних трояндових пелюсток.

Ароматна чайна троянда – не лише краса саду, але й джерело корисних властивостей. З її ніжних пелюсток можна приготувати справжнє вишукане варення, яке підкорить ваше серце та смакові рецептори.

Інгредієнти:

500 г пелюсток чайної троянди

500 г цукру

200 мл води

1 лимон

1 ч. л. лимонної кислоти

Приготування:

Підготовка пелюсток: Ретельно промийте пелюстки чайної троянди під проточною водою. Зніміть з них білі частини та жорстку основу. Сироп: У каструлі з товстим дном змішайте цукор та воду. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Зменшіть вогонь і варіть сироп протягом 10-15 хвилин, знімаючи піну, що утворюється. Додавання пелюсток: Додайте підготовлені пелюстки чайної троянди до киплячого сиропу. Перемішайте й варіть протягом 10-15 хвилин на повільному вогні. Лимон та лимонна кислота: Додайте до варення сік одного лимона та лимонну кислоту. Перемішайте й варіть ще 5 хвилин. Готовність: Зніміть варення з вогню й дайте йому трохи охолонути. Перевірте його готовність: капніть трохи варення на холодну тарілку. Якщо крапля не розпливається, а тримається круглою, варення готове. Розливання: Розлийте гаряче варення в стерилізовані банки. Щільно закрутіть кришки й дайте варенню охолонути при кімнатній температурі.

Порада:

Для більш насиченого кольору та аромату варення можна додати до нього трохи рожевої води або екстракту ванілі.

Зберігайте варення в прохолодному, темному місці.

Це вишукане варення стане чудовим доповненням до млинців, сирників, морозива або просто як ласощі до чаю.

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