Вишукано і корисно: як приготувати ароматне варення з чайної троянди
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Здивуйте домашніх ароматним варенням з запашних трояндових пелюсток.
Ароматна чайна троянда – не лише краса саду, але й джерело корисних властивостей. З її ніжних пелюсток можна приготувати справжнє вишукане варення, яке підкорить ваше серце та смакові рецептори.
Інгредієнти:
- 500 г пелюсток чайної троянди
- 500 г цукру
- 200 мл води
- 1 лимон
- 1 ч. л. лимонної кислоти
Приготування:
- Підготовка пелюсток: Ретельно промийте пелюстки чайної троянди під проточною водою. Зніміть з них білі частини та жорстку основу.
- Сироп: У каструлі з товстим дном змішайте цукор та воду. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Зменшіть вогонь і варіть сироп протягом 10-15 хвилин, знімаючи піну, що утворюється.
- Додавання пелюсток: Додайте підготовлені пелюстки чайної троянди до киплячого сиропу. Перемішайте й варіть протягом 10-15 хвилин на повільному вогні.
- Лимон та лимонна кислота: Додайте до варення сік одного лимона та лимонну кислоту. Перемішайте й варіть ще 5 хвилин.
- Готовність: Зніміть варення з вогню й дайте йому трохи охолонути. Перевірте його готовність: капніть трохи варення на холодну тарілку. Якщо крапля не розпливається, а тримається круглою, варення готове.
- Розливання: Розлийте гаряче варення в стерилізовані банки. Щільно закрутіть кришки й дайте варенню охолонути при кімнатній температурі.
Порада:
- Для більш насиченого кольору та аромату варення можна додати до нього трохи рожевої води або екстракту ванілі.
- Зберігайте варення в прохолодному, темному місці.
- Це вишукане варення стане чудовим доповненням до млинців, сирників, морозива або просто як ласощі до чаю.
Залишилася полуниця? Пропонуємо приготувати полуничний десерт без випічки. Вийде дуже смачно. Також, пропонуємо рецепт галети з полуницею.