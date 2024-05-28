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Изысканно и полезно: как приготовить ароматное варенье из чайной розы

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это варенье получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ)
Это варенье получается очень ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Удивите домашним ароматным вареньем из душистых розовых лепестков.

Ароматная чайная роза – не только красота сада, но и источник полезных свойств. Из ее нежных лепестков можно приготовить настоящее изысканное варенье, которое покорит ваше сердце и вкусовые рецепторы.

Ингредиенты:

  • 500 г лепестков чайной розы
  • 500 г сахара
  • 200 мл воды
  • 1 лимон
  • 1 ч. л. лимонной кислоты

Приготовление:

  1. Подготовка лепестков: Тщательно промойте лепестки чайной розы под проточной водой. Снимите белые части и жесткую основу.
  2. Сироп: В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Убавьте огонь и варите сироп в течение 10-15 минут, снимая образующуюся пену.
  3. Добавление лепестков: Добавьте подготовленные лепестки чайной розы к кипящему сиропу. Перемешайте и варите в течение 10-15 минут на медленном огне.
  4. Лимон и лимонная кислота: Добавьте в варенье сок одного лимона и лимонную кислоту. Перемешайте и варите еще 5 минут.
  5. Готовность: Снимите варенье с огня и дайте ему немного остыть. Проверьте его готовность: капните немного варенья на холодную тарелку. Если капля не расплывается, а держится круглой, варенье готово.
  6. Разливка: Разлейте горячее варенье в стерилизованные банки. Плотно закрутите крышки и дайте варенью остыть при комнатной температуре.

Совет:

  • Для более насыщенного цвета и аромата варенья можно добавить немного розовой воды или экстракта ванили.
  • Храните варенье в холодном, черном месте.
  • Это изысканное варенье станет отличным дополнением к блинам, сырникам, мороженому или просто как лакомство к чаю.

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