Изысканно и полезно: как приготовить ароматное варенье из чайной розы
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Удивите домашним ароматным вареньем из душистых розовых лепестков.
Ароматная чайная роза – не только красота сада, но и источник полезных свойств. Из ее нежных лепестков можно приготовить настоящее изысканное варенье, которое покорит ваше сердце и вкусовые рецепторы.
Ингредиенты:
- 500 г лепестков чайной розы
- 500 г сахара
- 200 мл воды
- 1 лимон
- 1 ч. л. лимонной кислоты
Приготовление:
- Подготовка лепестков: Тщательно промойте лепестки чайной розы под проточной водой. Снимите белые части и жесткую основу.
- Сироп: В кастрюле с толстым дном смешайте сахар и воду. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Убавьте огонь и варите сироп в течение 10-15 минут, снимая образующуюся пену.
- Добавление лепестков: Добавьте подготовленные лепестки чайной розы к кипящему сиропу. Перемешайте и варите в течение 10-15 минут на медленном огне.
- Лимон и лимонная кислота: Добавьте в варенье сок одного лимона и лимонную кислоту. Перемешайте и варите еще 5 минут.
- Готовность: Снимите варенье с огня и дайте ему немного остыть. Проверьте его готовность: капните немного варенья на холодную тарелку. Если капля не расплывается, а держится круглой, варенье готово.
- Разливка: Разлейте горячее варенье в стерилизованные банки. Плотно закрутите крышки и дайте варенью остыть при комнатной температуре.
Совет:
- Для более насыщенного цвета и аромата варенья можно добавить немного розовой воды или экстракта ванили.
- Храните варенье в холодном, черном месте.
- Это изысканное варенье станет отличным дополнением к блинам, сырникам, мороженому или просто как лакомство к чаю.
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