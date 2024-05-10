Какая будет погода в поминальные дни: прогноз от Наталки Диденко

В общем, на выходных в Украине зонтики не понадобятся. Но есть исключения

У христиан восточного обряда существует традиция поминать усопших родственников и близких после Пасхи. В этом году поминальные дни приходятся на 11-12 мая.

На выходных огромное количество людей будет посещать кладбища, убирая могилы родных и близких, порой и вовсе незнакомых. О том, какая погода ждет украинцев в поминальные дни, рассказала Наталья Диденко в Телеграмм.

В субботу ночью ожидается +4+11 градусов, без заморозков, максимальная температура воздуха в Украине будет +13+18 градусов. На юге и Закарпатье до +22 градусов.

На западе, в центре и на востоке страны местами возможны небольшие дожди.

В воскресенье осадков в Украине не ожидается. Исключение может стать Сумщина. Там будет небольшой дождь.

А вот температура воздуха несколько снизится. Ночью столбики термометров покажут +3+8 градусов. На крайнем севере и на северо-востоке есть возможность заморозков. Но, по словам синоптика, в течение дня в Украине потеплеет до +10+16 градусов. На юге и Закарпатье вообще ожидается +17+20 градусов.

В Киеве 11 и 12 мая без существенных осадков. "Разве будет временами увеличиваться облачность", — предупредила Диденко. В субботу столбики термометров покажут +15+17 градусов. В воскресенье похолодает – до +11+13 градусов.

"Садите живые цветы, приносите свежие цветы, даже головы не стоит поворачивать в сторону искусственных пластиковых букетов, думаю, это оскверняет память — разве бы вы принесли когда-то маме эту пластиковую фальшь. Я уже не говорю об их вреде. Настоящее уважение и любовь пусть будут нашей настоящей светлой памятью", — резюмировала Наталья Диденко.

Ранее "Телеграф" предупреждал читателей, что в ближайшие дни Украину ждут ливни и заморозки.