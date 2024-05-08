Яйцо вмиг вылетит из скорлупы: поможет простой лайфхак

Этот хитрый метод известен не каждому

На нашей кухне без вареных яиц никуда. С этим продуктом можно приготовить невероятное количество самых разнообразных блюд.

На первый взгляд почистить яйцо и отделить скорлупу от белка легко. Однако на практике это не всегда получается — мелкие кусочки часто остаются на самом белке. Ukr.Media делится одним хитрым лайфхаком, благодаря которому яйцо просто "вылетит" из скорлупы.

Как быстро и легко почистить вареное яйцо.

Для такого метода вам понадобится стакан с водой из-под крана, предварительно отваренное яйцо. Стоит отправить яйцо в стакан с водой, взять посуду в одну руку, прикрыть сверху другой рукой и начать встряхивать в течение 3 — 4 минут. Чтобы вода не расплескалась в разные стороны, все манипуляции следует производить над ванной или раковиной.

За указанное время скорлупа расколется и просто сползет с белка. Если все сделать правильно, на яйце практически не останется скорлупы.

После такой чистки яйца его следует тщательно промыть под водой из-под крана. Вы убедитесь, что этот простой способ поможет избавиться от мелких кусочков скорлупы.

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