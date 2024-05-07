alyona alyona та Jerry Heil вже готові до першого півфіналу Євробачення-2024 (відео)

Дівчата поширили у соцмережах нові ролики

Сьогодні, 7 травня, учасниці від України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil будуть запалювати у першому півфіналі конкурсу. Артистки вже показали свою готовність до виступу.

У своїх інстаграм-акаунтах alyona alyona та Jerry Heil показали ролики перевтілення, пише "Телеграф". У них вони змінюють свій звичайний одяг на особливі костюм на Євробачення-2024.

Так, alyona alyona з леопардового оранжевого костюму переодягнулась у широкий плащ і штани світло-сірого кольору та кольчугу — обладунок, що виглядає як накидка з металевих кілець. Їй зробили гульку зверху голови, а решту волосся — залишили розпущеним.

alyona alyona перед півфіналом Євробачення-2024

А от Jerry Heil скинула широкі темно-сині джинси, сірий лонгслів і кепку та одягнула ніжно-молочну сукню з бахромою. Їй почепили довге хвилясте волосся.

Jerry Heil перед півфіналом Євробачення-2024

Схоже, дівчата мають хороший настрій перед початком першого півфіналу. Вони виступатимуть під номером 5.

Зазначимо, що лінії для голосування за фаворита відкриють лише після виступу останнього учасника. Вибір можна буде зробити протягом 15-25 хвилин. Проголосувати можна лише в тому півфіналі, якому виступає учасник з їх країни. Тобто, українці зможуть обрати фаворита у першому півфіналі та великому фіналі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де можна переглянути перший півфінал Євробачення 2024. Є достатньо платформ, де ви зможете насолоджуватися музичним конкурсом.