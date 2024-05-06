З Днем Юрія! Красиві листівки та картинки на іменини

Не забудьте привітати Юрія з іменинами

У понеділок, 6 травня, за старим церковним стилем християни вшановують пам’ять великомученика Георгія Переможця (за новоюліанським стилем святого згадують 23 квітня). Цього дня свої іменини відзначають Георгії, проте разом із ними день ангела святкують і Юрії. Все тому, що, за словами лінгвістів, Юрій – це слов’янська форма імені Георгій.

З дитинства Юрій — зворушливий хлопчик, який обожнює тварин і досягає успіху в навчанні. З віком він стає все більш стриманим, але зберігає свою наполегливість та радість життя. Дорослішаючи, Юрій знаходить спільну мову з різними людьми і заслуговує повагу на роботі. Вважає за краще уникати галасливих і великих компаній.

У Юрія помітний невеликий слід зарозумілості, що відбивається і в його стосунках з оточуючими, включаючи жінок. Він зазвичай відчуває труднощі при виборі партнерки, проте, якщо ухвалить остаточне рішення, сімейне життя з такою людиною обіцяє бути довгим і щасливим.

На честь іменин "Телеграф" приготував добірку привітань з іменинами для Юрія у листівках та вітальних картинках. Побажайте Юрію всього найкращого у його День ангела!

Нагадаємо, що 6 травня у церковному календарі — Поливаний понеділок. Свято, яке відзначається наступного дня після Великодня має свої традиції та заборони.