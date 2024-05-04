Це сало з'їдять не дочекавшись борщу: як його запекти з часником та спеціями

Чудовий варіант для швидкого перекусу

В Україні сало полюбляють їсти з ароматним, наваристим, червоним борщем. Також його подають як закуску до столу, роблять бутерброди або підсмажують на сковорідці та додають до національної гуцульської страви "Баношу".

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом запеченого сала з часником та спеціями. Цю закуску розметуть ще до того, як ви подасте борщ, інформують на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати сало запечене з часником та спеціями

Інгредієнти:

сало з прошарком м'яса – 1 кг;

часник – 50 г;

гірчиця міцна – 50 г;

перець мелений;

сіль – дрібка;

копчена паприка – 2 ст. л.;

соєвий соус – 3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Часник видавити через прес, змішати з іншими інгредієнтами. Натерти цією сумішшю сало, загорнути у харчову плівку та залишити мінімум на 5 годин або на ніч. Загорнути сало у фольгу та запекти у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько півтори години. Фольгу розгорнути та збільшити температуру до 200 градусів і запікати ще 15 хвилин. Дістати сало з духовки, залишити на 30 хвилин і можна куштувати. Ще смачнішим воно буде, якщо загорнути у фольгу і залишити у холодильнику на деякий час.

А якщо ви любите сало, рекомендує засолити його із чорносливом. На смак воно буде схоже на копчене.