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Це сало з'їдять не дочекавшись борщу: як його запекти з часником та спеціями

Автор
Марія Швець Марія Швець
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М'яке, надзвичайно смачне і ароматне сало
М'яке, надзвичайно смачне і ароматне сало. Фото dzen.ru

Чудовий варіант для швидкого перекусу

В Україні сало полюбляють їсти з ароматним, наваристим, червоним борщем. Також його подають як закуску до столу, роблять бутерброди або підсмажують на сковорідці та додають до національної гуцульської страви "Баношу".

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом запеченого сала з часником та спеціями. Цю закуску розметуть ще до того, як ви подасте борщ, інформують на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати сало запечене з часником та спеціями

Інгредієнти:

  • сало з прошарком м'яса – 1 кг;
  • часник – 50 г;
  • гірчиця міцна – 50 г;
  • перець мелений;
  • сіль – дрібка;
  • копчена паприка – 2 ст. л.;
  • соєвий соус – 3 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Часник видавити через прес, змішати з іншими інгредієнтами.
  2. Натерти цією сумішшю сало, загорнути у харчову плівку та залишити мінімум на 5 годин або на ніч.
  3. Загорнути сало у фольгу та запекти у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько півтори години.
  4. Фольгу розгорнути та збільшити температуру до 200 градусів і запікати ще 15 хвилин.
  5. Дістати сало з духовки, залишити на 30 хвилин і можна куштувати. Ще смачнішим воно буде, якщо загорнути у фольгу і залишити у холодильнику на деякий час.

А якщо ви любите сало, рекомендує засолити його із чорносливом. На смак воно буде схоже на копчене.

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#Сало #Закуска #Запікання #Готуємо вдома #Часник