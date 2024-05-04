Це сало з'їдять не дочекавшись борщу: як його запекти з часником та спеціями
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Чудовий варіант для швидкого перекусу
В Україні сало полюбляють їсти з ароматним, наваристим, червоним борщем. Також його подають як закуску до столу, роблять бутерброди або підсмажують на сковорідці та додають до національної гуцульської страви "Баношу".
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом запеченого сала з часником та спеціями. Цю закуску розметуть ще до того, як ви подасте борщ, інформують на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати сало запечене з часником та спеціями
Інгредієнти:
- сало з прошарком м'яса – 1 кг;
- часник – 50 г;
- гірчиця міцна – 50 г;
- перець мелений;
- сіль – дрібка;
- копчена паприка – 2 ст. л.;
- соєвий соус – 3 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Часник видавити через прес, змішати з іншими інгредієнтами.
- Натерти цією сумішшю сало, загорнути у харчову плівку та залишити мінімум на 5 годин або на ніч.
- Загорнути сало у фольгу та запекти у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько півтори години.
- Фольгу розгорнути та збільшити температуру до 200 градусів і запікати ще 15 хвилин.
- Дістати сало з духовки, залишити на 30 хвилин і можна куштувати. Ще смачнішим воно буде, якщо загорнути у фольгу і залишити у холодильнику на деякий час.
А якщо ви любите сало, рекомендує засолити його із чорносливом. На смак воно буде схоже на копчене.