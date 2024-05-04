Это сало съедят не дождавшись борща: как его запечь с чесноком и специями

Прекрасный вариант для быстрого перекуса

В Украине сало любят есть с ароматным, наваристым, красным борщом. Также его подают в качестве закуски к столу, делают бутерброды или поджаривают на сковороде и добавляют в национальное гуцульское блюдо "Банош".

Сегодня мы хотим поделиться рецептом запеченного сала с чесноком и специями. Эту закуску разметут еще до того, как вы подадите борщ, информируют на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить сало запеченное с чесноком и специями

Ингредиенты:

сало с прослойкой мяса – 1 кг;

чеснок – 50 г;

горчица крепкая – 50 г;

перец молотый;

соль – щепотка;

копченая паприка – 2 ст. л.;

соевый соус – 3 ст. л.;

Способ приготовления:

Чеснок выдавить через пресс, смешать с другими ингредиентами. Натереть этой смесью сало, завернуть в пищевую пленку и оставить минимум на 5 часов или на ночь. Завернуть сало в фольгу и запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около полутора часов. Фольгу развернуть и увеличить до 200 градусов и запекать еще 15 минут. Достать сало из духовки, оставить на 30 минут и можно пробовать. Еще вкуснее оно будет, если завернуть в фольгу и оставить в холодильнике на какое-то время.

А если вы любите сало, рекомендует засолить его с черносливом. На вкус оно будет похоже на копченое.