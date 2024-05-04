Это сало съедят не дождавшись борща: как его запечь с чесноком и специями
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный вариант для быстрого перекуса
В Украине сало любят есть с ароматным, наваристым, красным борщом. Также его подают в качестве закуски к столу, делают бутерброды или поджаривают на сковороде и добавляют в национальное гуцульское блюдо "Банош".
Сегодня мы хотим поделиться рецептом запеченного сала с чесноком и специями. Эту закуску разметут еще до того, как вы подадите борщ, информируют на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить сало запеченное с чесноком и специями
Ингредиенты:
- сало с прослойкой мяса – 1 кг;
- чеснок – 50 г;
- горчица крепкая – 50 г;
- перец молотый;
- соль – щепотка;
- копченая паприка – 2 ст. л.;
- соевый соус – 3 ст. л.;
Способ приготовления:
- Чеснок выдавить через пресс, смешать с другими ингредиентами.
- Натереть этой смесью сало, завернуть в пищевую пленку и оставить минимум на 5 часов или на ночь.
- Завернуть сало в фольгу и запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около полутора часов.
- Фольгу развернуть и увеличить до 200 градусов и запекать еще 15 минут.
- Достать сало из духовки, оставить на 30 минут и можно пробовать. Еще вкуснее оно будет, если завернуть в фольгу и оставить в холодильнике на какое-то время.
А если вы любите сало, рекомендует засолить его с черносливом. На вкус оно будет похоже на копченое.