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Это сало съедят не дождавшись борща: как его запечь с чесноком и специями

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Мягкое, необычайно вкусное и ароматное сало
Мягкое, необычайно вкусное и ароматное сало. Фото dzen.ru

Прекрасный вариант для быстрого перекуса

В Украине сало любят есть с ароматным, наваристым, красным борщом. Также его подают в качестве закуски к столу, делают бутерброды или поджаривают на сковороде и добавляют в национальное гуцульское блюдо "Банош".

Сегодня мы хотим поделиться рецептом запеченного сала с чесноком и специями. Эту закуску разметут еще до того, как вы подадите борщ, информируют на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить сало запеченное с чесноком и специями

Ингредиенты:

  • сало с прослойкой мяса – 1 кг;
  • чеснок – 50 г;
  • горчица крепкая – 50 г;
  • перец молотый;
  • соль – щепотка;
  • копченая паприка – 2 ст. л.;
  • соевый соус – 3 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Чеснок выдавить через пресс, смешать с другими ингредиентами.
  2. Натереть этой смесью сало, завернуть в пищевую пленку и оставить минимум на 5 часов или на ночь.
  3. Завернуть сало в фольгу и запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около полутора часов.
  4. Фольгу развернуть и увеличить до 200 градусов и запекать еще 15 минут.
  5. Достать сало из духовки, оставить на 30 минут и можно пробовать. Еще вкуснее оно будет, если завернуть в фольгу и оставить в холодильнике на какое-то время.

А если вы любите сало, рекомендует засолить его с черносливом. На вкус оно будет похоже на копченое.

Теги:
#Сало #Закуска #Запекание #Готовим дома #Часник