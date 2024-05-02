"З 23 травня починається сприятливий період для України": астролог назвала важливу умову для приборкання Росії

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" астролог Наталія Науменко заявила, що побачила завершення війни, але не 2024-го

Ось і настав травень – місяць, який багатьом знакам Зодіаку обіцяє грошовий успіх. Звісно, багатьох українців зараз більше турбує ситуація в країні, і вони не перестають ставити питання, коли ж нарешті закінчиться війна і переможе Україна.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" астролог Наталія Науменко розповіла, що нам відкриваються вдалі можливості у всіх сферах. Все це проходить на тлі негативної, складної ситуації в минулому. Також астролог торкнулася теми ядерної зброї, розмови про неї залишатимуться актуальними до літа.

"1 травня Юпітер планета мудрості, знань та удачі перейшла у земний знак Телець (буває раз на 12 років) і протягом року будуть відкриті для нас нові можливості за всіма показниками Тельця (фінанси, ресурси, стабільність). Був дуже напружений час у квітні-місяці. Сильні спалахи на Сонці, близьке з'єднання Юпітера та Урану. Уран відповідає за різноманітні катаклізми, забруднення навколишнього середовища та ядерну енергію. Активні розмови про використання ядерної зброї можуть тривати до кінця червня, потім Юпітер буде вже на безпечній відстані від Урану", — заявила Науменко.

Астролог попереджає, що Меркурій, планета логіки та інтелекту до 10 травня все ще перебуває у слабкому становищі, у цей час активізуються шахраї. З’єднання войовничої планети Марс з кармічним вузлом Раху у водному знаку Риби, приносить повені та землетруси. Після першого червня Марс вже піде від Раху і відповідно ймовірність катаклізмів зменшуватиметься.

З 23 травня починається сприятливий період Сонця та 9 дому удачі, якщо аналізувати карту незалежності України, яка триватиме до березня 2025 року, і ми маємо можливість вдало скористатися цим часом, для того, щоб вирішити важливі для нас завдання.

"Якщо розглядати карту референдуму, то майбутній період не такий райдужний, оскільки він пов’язаний з кармічним вузлом Кету і 6 домом гороскопа, який, зокрема, відповідає за війну. Аналізуючи що одну, що другу карту складно побачити завершення війни у 2024 і 2025 роках", — підсумувала Наталія Науменко.

Раніше ми писали, у кого зміниться життя на краще у травні 2024 року. Астрологи назвали чотирьох знаків Зодіаку.