"С 23 мая начинается благоприятный период для Украины": астролог назвала важное условие для усмирения России

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" астролог Наталия Науменко заявила, что увидела завершение войны, но не в 2024-м

Вот и наступил май — месяц, который многим знакам Зодиака обещает денежный успех. Конечно, многих украинцев сейчас больше беспокоит ситуация в стране, и они не перестают задаваться вопросом, когда же наконец закончится война и победит Украина.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" астролог Наталия Науменко рассказала, что для нас открываются удачные возможности во всех сферах. Все это проходит на фоне негативной, сложной ситуации в недавнем прошлом. Также астролог затронула тему ядерного оружия, разговоры о нем будут оставаться актуальными до лета.

"1 мая Юпитер планета мудрости, знаний и удачи перешла в земной знак Телец (бывает раз в 12 лет) и в течение года будут открыты для нас новые возможности по всем показателям Тельца (финансы, ресурсы, стабильность). Было очень напряжённое время в апреле-месяце. Сильные вспышки на Солнце, близкое соединение Юпитера и Урана. Уран отвечает за различного рода катаклизмы, загрязнения окружающей среды и ядерную энергию. Активные разговоры про использование ядерного оружия могут продолжаться до конца июня, потом Юпитер будет уже на безопасном расстоянии от Урана", — заявила Науменко.

Астролог предупреждает, что Меркурий, планета логики и интеллекта до 10 мая всё ещё находится в слабом положении, в это время активизируются мошенники. Соединение воинственной планеты Марс с кармическим узлом Раху в водном знаке Рыбы, приносит наводнения и землетрясения. После первого июня Марс уже уйдёт от Раху и соответственно вероятность катаклизмов будет уменьшаться.

С 23 мая начинается благоприятный период Солнца и 9 дома удачи, если анализировать карту независимости Украины, который продлится до марта 2025 года, и у нас есть возможность удачно воспользоваться этим временем, для того чтобы решить важные для нас задачи.

"Если рассматривать карту референдума, то грядущий период не такой радужный, так как он связан с кармическим узлом Кету и 6 домом гороскопа, который, в том числе отвечает за войну. Анализируя что одну, что вторую карту сложно увидеть завершение войны в 2024 и 2025 годах", — подытожила Наталия Науменко.

Ранее мы писали, у кого изменится жизнь к лучшему в мае 2024 года. Астрологи назвали четырех знаков Зодиака.