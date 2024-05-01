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"Вишивана Україна": у ТРЦ Gulliver відкрили незвичайну фотовиставку до Дня вишиванки (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Незвичайна фотовиставка триватиме до 16 травня Новина оновлена 01 травня 2024, 15:54
Незвичайна фотовиставка триватиме до 16 травня. Фото прес-служба

Проект реалізовано за участі українських захисниць та ГО "Землячки"

До Дня вишиванки торгово-розважальний центр Gulliver разом з українським брендом вишитого одягу SVARGA та громадською організацією "Землячки" ініціювали благодійну фотовиставку "Вишивана Україна". Фотопроект можна побачити з 30 квітня на другому поверсі ТРЦ, вхід вільний.

У проекті взяли участь захисниці, парамедикині, ветеранки, військові волонтерки – всі ті, хто відстоюють цілісність України. Вони – такі різні, але єдині, сильні, непереможні, такі рідні та близькі між собою, та найголовніше – об'єднані спільною метою – захистом єдності нашої країни.

"В Силах оборони України сьогодні перебуває понад 62 000 жінок і всі вони з різних куточків України. Для ефективної роботи жінки на передових позиціях потребують зручної та якісної форми і амуніції, з урахуванням анатомії тіла. Це навіть не про нашу підтримку, це про нашу повагу до військових, які виборюють наше спільне теперішнє і майбутнє. Такі мистецькі проекти – це можливість зменшити прірву між цивільним і військовим світом та долучитися до боротьби за свободу, взявши участь в благодійному зборі на потреби захисниць", – розповідає Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки".

Фотовиставка в Gulliver

Героїні вбрані у вишиванки з однойменної колекції "Вишивана Україна", де зібрані орнаменти зі всіх регіонів України та Автономної Республіки Крим.

"Бренд SVARGA зібрав у "Вишиваній Україні" орнаменти різних регіонів в межах області чи району. Колекція зшиває ментально всю країну в єдине національне ціле, творить мозаїку орнаментів на великій географічній мапі", – розповіла Наталія Яриш, засновниця та CEO бренду SVARGA.

Фотовиставка в Gulliver

Мета нашого проекту вкотре нагадати, що немає східної та західної України, є одна наша цілісна і єдина країна. Харківщина, Київщина, Луганщина, Яворівщина, Донеччина, Крим – всі ми – Україна. А також нагадати про те, що незалежно від того, чи ми на фронті, чи в тилу – це наша спільна боротьба за свободу. Ти або у війську або задля війська.

Разом допомагаємо й закликаємо долучитися вас до благодійного проекту, покликаного підтримати жінок, які боронять наше теперішнє і майбутнє в Силах оборони України. На кожному фотопостері зображений QR-код з банкою громадської організації "Землячки". Всі залучені кошти під час виставки будуть спрямовані на пошиття жіночої тактичної форми для жінок-військових. При купівлі вишиванки з колекції "Вишивана Україна" з кодовим словом "Землячки" – SVARGA також передасть 10% на форму для захисниць.

Фотовиставка в Gulliver

Офіційне відкриття виставки відбудеться 2 травня о 17:30, на другому поверсі ТРЦ Gulliver. У програмі: вступне слово від організаторів та учасниць фотопроєкту.

Виставковий проєкт триватиме до 16 травня включно. А на День вишиванки – запрошуємо вас відвідати відкриту презентацію колекції, яка відбудеться 16 травня о 18:30 у центральному атріумі ТРЦ. Медіапартнери проєкту: Ти Київ, Новини. LIVE, Наш Київ.

Фотовиставка в Gulliver
Теги:
#Благодійний проект #Фотовиставка #Gulliver