"Вышитая Украина": в ТРЦ Gulliver открыли необычную фотовыставку ко Дню вышиванки (фото)

Проект реализован с участием украинских защитниц и ОО "Землячки"

Ко Дню вышиванки торгово-развлекательный центр Gulliver вместе с украинским брендом вышитой одежды SVARGA и общественной организацией "Землячки" инициировали благотворительную фотовыставку "Вышивана Украина". Фотопроект можно увидеть с 30 апреля на втором этаже ТРЦ, вход свободный.

В проекте приняли участие защитницы, парамедикини, ветеранки, военные волонтеры – все отстаивающие целостность Украины. Они такие разные, но единые, сильные, непобедимые, такие родные и близкие между собой, и самое главное – объединенные общей целью – защитой единства нашей страны.

"В Силах обороны Украины сегодня находятся более 62 000 женщин и все они из разных уголков Украины. Для эффективной работы женщины на передовых позициях нуждаются в удобной и качественной форме и амуниции, с учетом анатомии тела. Это даже не о нашей поддержке, это о нашем уважении к военным, борющимся за наше общее настоящее и будущее. Такие художественные проекты – это возможность уменьшить пропасть между гражданским и военным миром и присоединиться к борьбе за свободу, приняв участие в благотворительном сборе на нужды защитниц", – рассказывает Ксения Драганюк, соучредительница ОО "Землячки".

Героини одеты в вышиванки из одноименной коллекции "Вышивана Украина", где собраны орнаменты из всех регионов Украины и Автономной Республики Крым.

"Бренд SVARGA собрал в "Вышитой Украине" орнаменты разных регионов в пределах области или района. Коллекция сшивает ментально всю страну в единое национальное целое, творит мозаику орнаментов на большой географической карте", — рассказала Наталья Ярыш, основательница и CEO бренда SVAR.

Цель нашего проекта напомнить, что нет восточной и западной Украины, есть одна наша целостная и единая страна. Харьковщина, Киевщина, Луганщина, Яворовщина, Донбасс, Крым – все мы – Украина. А также напомнить о том, что независимо от того, мы на фронте или в тылу – это наша общая борьба за свободу. Ты или в войске или ради войска.

Вместе помогаем и призываем приобщиться к благотворительному проекту, призванному поддержать женщин, защищающих наше настоящее и будущее в Силах обороны Украины. На каждом фотопостере изображен QR-код с банком общественной организации "Землячки". Все привлеченные средства будут направлены на пошив женской тактической формы для женщин-военных. При покупке вышиванки из коллекции "Вышитая Украина" с кодовым словом "Землячки" — SVARGA также передаст 10% на форму для защитниц.

Официальное открытие выставки состоится 2 мая в 17.30, на втором этаже ТРЦ Gulliver. В программе: вводное слово от организаторов и участниц фотопроекта.

Выставочный проект продлится до 16 мая включительно. А в День вышиванки – приглашаем вас посетить открытую презентацию коллекции, которая состоится 16 мая в 18:30 в центральном атриуме ТРЦ. Медиапартнеры проекта: Ты Киев, Новости. LIVE, Наш Киев.