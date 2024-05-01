Чистий четвер 2024: як приготувати четвергову сіль і які традиції з нею пов’язані

Наші пращури вірили в силу четвергової солі

Чистий Четвер — четвертий день Страсної Седмиці. Це день не тільки для очищення та молитов, але й для приготування особливої солі, яка має велику цілющу силу і служить як оберіг. Саме в це вірили наші предки і готували таку сіль в Чистий Четвер, щоб вона служила оберегом для дому.

Що таке сіль?

Четвергова сіль не схожа на звичайну, насамперед через свій чорний колір. Це по суті маленьке крихке вугілля, яке розсипаються в порошок від найменшого дотику. При цьому четвергова сіль має дивовижний запах копчення та легкий аромат сірководню.

У народних повір’ях кажуть, що під час Таємної Вечері сіль була осквернена зрадником Юдою. Він обмакнув шматок хліба в сільничку і цієї миті через руку в нього ввійшов Диявол. У церковній традиції вважається, що якраз цього дня сіль була осквернена, її слід очищати саме у Чистий Четвер. Християни вірили, що вогонь може очистити сіль та подарувати йому цілющу силу.

Як приготувати сіль?

Наші бабусі та прабабусі вміли готувати четвергову сіль, яка більше схожа на крихітне вугілля, ніж на звичну сіль, як мінерал. Крупну сіль загортали в тканину і відправляли поверх дров у піч, потім дрова підпалювали та закривали піч. Сіль перебувала на жару 3-4 години, тканина прогорала, а мінерал ставав щільним і чорним, змінювався навіть його хімічний склад.

Також четвергову сіль можна приготувати в чавунному посуді, помішуючи дерев’яною лопаткою і довівши до чорного кольору. Після приготування четвергову сіль несли до церкви освятити та зберігали у скляному посуді або в полотняному мішечку.

Де і як можна використати четвергову сіль?

Насамперед четвергова сіль використовується на великодньому святковому столі. Її потрібно насипати в сільничку і поставити во главі столу.

Також вона використовується для очищення будинку від негативної енергетики. У відро з водою додавали щіпку четвергової солі і мили цією водою всі кути, двері, вікна, пороги в будинку.

Четверту сіль додають у воду для поливу кімнатних рослин.

Якщо хтось із домочадців захворів, йому давали випити склянку води з додаванням чорної солі. Те саме стосувалося і свійських тварин.

Щоб урожай був щедрим, наші предки додавали трохи солі в зерно перед посівом. Також її додавали у воду для поливу рослин та дерев у саду.

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