Чистый четверг 2024: как приготовить четверговую соль и какие традиции с ней связаны

Наши предки верили в силу четверговой соли

Чистый Четверг — четвертый день Страстной Седмицы. Это день не только для очищения и молитов, но и для приготовления особенной четверговой соли, которая имеет большую целебную силу и служит как оберег. Именно в это верили наши предки и готовили такую соль дома в Чистый Четверг, чтобы она служила оберегом для дома.

Что такое четверговая соль?

Четверговая соль не похожа на обычную, в первую очередь из-за своего черного цвета. Это по сути маленькие хрупки угольки, которые рассыпаются в порошок от малейшего прикосновения. При этом четверговая соль имеет удивительный запах копчения и легкий аромат сероводорода.

В народных поверьях говорят, что во время Тайной Вечери соль была осквернена предателем Иудой. Он обмакнул кусок хлеба в солонку и в этот миг через руку в него вошел Дьявол. В церковной традиции считается, что раз в этот день соль была осквернена, ее следует очищать именно в Чистый Четверг. Христиане верили, что огонь может очистить соль и подарить ему целебную силу.

Как приготовить четверговую соль?

Наши бабушки и прабабушки умели готовить четверговую соль, которая больше похожа на крошечные угольки, чем на привычную соль, как минерал. Крупную соль заворачивали в ткань и отправляли поверх дров в печку, затем дрова поджигали и закрывали печь. Соль находилась в жару 3-4 часа, ткань прогорала, а минерал становился плотным и черным, при этом менялся даже его химический состав.

Также четверговую соль можно приготовить в чугунной посуде, помешивая деревянной лопаткой и доведя ее до черного цвета. После приготовления четверговую соль несли в церковь освятить и хранили в стеклянной посуде или в полотняном мешочке.

Где и как можно использовать четверговую соль?

В первую очередь четверговая соль используется на пасхальном праздничном столе. Ее нужно насыпать в солонку и поставить во глав стола.

Также она используется для очищения дома от негативной энергетики. В ведро с водой добавляли щепотку четверговой соли и мыли этой водой все углы, двери, окна, пороги в доме.

Четверговую соль добавляют также в воду для полива комнатных растений.

Если кто-то из домочадцев заболел, ему давали выпить стакан воды с добавлением черной четверговой соли. То же касалось и домашних животных.

Чтобы урожай был щедрым, наши предки добавляли немного четверговой соли в зерно перед посевом. Также ее добавляли в воду для полива растений и деревьев в саду.

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