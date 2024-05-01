Как зимой? В Украину идет похолодание, погода готовит на Пасху неприятный сюрприз

Синоптики дали прогноз погоды на 1-5 мая

До конца недели в Украине ожидается похолодание. Больше всего погода испортится в воскресенье, 5 мая, в день Пасхи.

Об этом говорится на сайте УКргидрометцентра. Синоптики также обещают дожди.

Согласно прогнозам, в период с 1 по 5 мая будет становиться холоднее с каждым днем. В течение недели температура воздуха ночью будет достигать в некоторых областях всего +6 градусов. А в один из дней в северной части страны ночью ожидается до +3.

Так, в среду, 1 мая, на территории всей Украины будет солнечно. Температура воздуха будет достигать от +22 до +25 градусов в разных областях.

2 мая также пройдет без осадков по всем областям. Температура упадет до +21 градуса в одной из областей — Ивано-Франковской. В остальных погода будет такой же, как и днем ранее.

В пятницу, 3 мая, синоптики прогнозируют дожди в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, в Крыму, в Кропивницкой, Одесской, Черновицкой, Ужгородской и Ивано-Франковской. В остальных будет солнечно. В этот день уже произойдет похолодание. Температура воздуха в северной части страны опустится до +19.. +21 градусов. Такая же температура будет в части западных и восточных областей.

4 мая дожди ожидаются в западных и южных областях. Днем столбики термометров будут подниматься до +19..+22 градусов. Ночью в Сумской области температура воздуха упадет всего до +3 градусов. Такую же температура порой бывает ночью зимой или осенью.

Воскресенье, 5 мая, когда Украина будет праздновать Пасху, обещает быть самым холодным днем на этой неделе. При этом дожди синоптики обещают практически в каждой области, Кроме Донецкой и Луганской. А температура воздуха будет на уровне +19.. +21 градусов. Однако в северной части страны днем столбики термометров могут падать до +17.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, Украину в конце апреля накрыла пыль из Сахары. Из-за этого облака могли менять свой цвет, а дожди вместо привычных были "грязными".