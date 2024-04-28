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Вербна неділя 2024: милі листівки та теплі слова привітань для рідних та друзів

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Привітайте близьких зі світлим святом Вербної неділі
Привітайте близьких зі світлим святом Вербної неділі. Фото Колаж "Телеграф"

Сьогодні, 28 квітня, відзначається свято Вербна неділя

Цього дня, 28 квітня, українці відзначають світле свято Вербної неділі. Привітайте рідних та близьких із цим днем, надіславши милу картинку чи листівку із теплими словами привітань.

Як відомо, Вербна неділя відзначається за тиждень до одного із головних християнських свят Великодня. Цього дня православні християни йдуть до храмів та освячують гілочки верби, які потім несуть додому та зберігають на почесному місці.

Здавна наші предки також називали Вербну неділю Вербицею. У давнину це було широко відоме язичницьке свято. Однак із приходом християнства на територію сучасної України Вербиця перетворилася на Вербну неділю, яка символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму.

Привітати рідних та близьких з Вербною неділею ви можете, надіславши милу листівку та теплі слова побажань. "Телеграф" підготував добірку барвистих картинок та листівок, щоб ви могли відправити рідним та друзям у соцмережах та месенджерах.

Вербна неділя, свято, листівки, картинки, привітання
Вербна неділя, листівки, картинки
Вербна неділя, свято, листівки, картинки, вітання, вірші
Вербна неділя, листівки, картинки, привітання
Вербна неділя, свято, листівки, картинки, привітання
Вербна неділя, свято, листівки, картинки, привітання, вірші

Раніше "Телеграф" розповідав, як пофарбувати великодні яйця у жовтий та синій кольори. Вийде красиво і патріотично.

Теги:
#Листівки #Великдень #Вербна неділя