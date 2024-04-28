Вербное воскресенье 2024: милые картинки и теплые слова поздравлений для родных и друзей
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Сегодня, 28 апреля, отмечается светлый праздник Вербное воскресенье
В этот день, 28 апреля, украинцы отмечают светлый праздник Вербное воскресенье. Поздравьте родных и близких с этим днем, отправив милую картинку или открытку с теплыми словами поздравлений.
Как известно, Вербное воскресенье отмечается за неделю до одного из главных христианских праздников Пасхи. В этот день православные христиане идут в храмы и освящают веточки ивы (вербы), которые потом несут домой и хранят на почетном месте.
Издавна наши предки также называли Вербное воскресенье Вербицей. В древность это был широко известный народный языческий праздник. Однако с приходом христианства на территорию современной Украины Вербица преобразовалась в Вербное воскресенье, которое символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим.
Поздравить родных и близких с Вербным воскресеньем вы можете, отправив милую открытку и теплые слова пожеланий. "Телеграф" подготовил подборку красочных картинок и открыток, чтобы вы могли отправить родным в соцсетях и мессенджерах.
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