Укр

Вербное воскресенье 2024: милые картинки и теплые слова поздравлений для родных и друзей

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Поздравьте близких со светлым праздников Вербного воскресенья
Поздравьте близких со светлым праздников Вербного воскресенья. Фото Коллаж "Телеграф"

Сегодня, 28 апреля, отмечается светлый праздник Вербное воскресенье

В этот день, 28 апреля, украинцы отмечают светлый праздник Вербное воскресенье. Поздравьте родных и близких с этим днем, отправив милую картинку или открытку с теплыми словами поздравлений.

Как известно, Вербное воскресенье отмечается за неделю до одного из главных христианских праздников Пасхи. В этот день православные христиане идут в храмы и освящают веточки ивы (вербы), которые потом несут домой и хранят на почетном месте.

Издавна наши предки также называли Вербное воскресенье Вербицей. В древность это был широко известный народный языческий праздник. Однако с приходом христианства на территорию современной Украины Вербица преобразовалась в Вербное воскресенье, которое символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим.

Поздравить родных и близких с Вербным воскресеньем вы можете, отправив милую открытку и теплые слова пожеланий. "Телеграф" подготовил подборку красочных картинок и открыток, чтобы вы могли отправить родным в соцсетях и мессенджерах.

Вербное воскресенье, праздник, открытки, картинки, поздравления
Вербное воскресенье, праздник, открытки, картинки
Вербное воскресенье, открытки, картинки
Вербное воскресенье, открытки, картинки, поздравления, стихи
Вербное воскресенье, праздник, открытки, картинки, поздравления, стихи
Вербное воскресенье, праздник, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал, как покрасить пасхальные яйца в желтый и синий цвета. Получится красиво и патриотично.

Теги:
#Открытки #Пасха #Вербное воскресенье