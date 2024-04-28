День працівників "швидкої" 2024: щирі привітання у картинках

Привітайте медиків, адже вони рятують життя

Квітень — багатий різними святами місяць. Зокрема, 28 квітня в Україні щорічно відзначають День працівників швидкої медичної допомоги. Це дуже важлива професія: від того наскільки швидко зреагують медики на виклик — залежить, чи будуть жити інші люди.

Відомо, що швидку допомогу в нашій країні стали надавати ще в 1881 році в Києві. У столиці, на Хрещатику організували "Гурток київських лікарів з метою нічних чергувань". Там упродовж 20 років надавали допомогу при нещасних випадках і травмах. У Львові працівники швидкої допомоги почали роботу у 1890 році, а в Одесі — у 1903.

Зараз працівники швидкої медичної допомоги грають не меншу роль. Адже Росія постійно обстрілює цивільну інфраструктуру — школи, садочки, зупинки громадського транспорту, житлові будинки. Відповідно, постійно є потерпілі, яким потрібна термінова допомога.

Тож у воєнний час медикам доводиться ще оперативніше виконувати свою роботу, аби врятувати більше життів. Нерідко медики ризикують і собою, аби інші люди жили.

Велику шану варто віддати й медикам, які рятують життя наших воїнів на передовій. Вони постійно перебувають під ворожими обстрілами та щосекунди наражаються на небезпеку, аби врятувати військових.

Принагідно "Телеграф" підготував добірку картинок та листівок до Дня працівників швидкої медичної допомоги. Привітайте з професійним святом усіх знайомих медиків, які виконують цю важку, але таку потрібну роботу. Особливо їм буде приємно це чути у такий важкий для країни час, що їхню працю цінують та поважають.

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