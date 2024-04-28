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День работников "скорой" 2024: искренние поздравления в картинках

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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День работников скорой медицинской помощи 2024
День работников скорой медицинской помощи 2024. Фото Getty Images

Поздравьте медиков, ведь они спасают жизнь

Апрель — богатый разными праздниками месяц. В частности, 28 апреля в Украине ежегодно отмечают День работников скорой помощи. Это очень важная профессия: от того, насколько быстро среагируют медики на вызов — зависит, будут ли жить другие люди.

Известно, что скорую помощь в нашей стране стали оказывать еще в 1881 году в Киеве. В столице, на Крещатике организовали "Кружок киевских врачей с целью ночных дежурств". Там на протяжении 20 лет оказывали помощь при несчастных случаях и травмах. Во Львове работники скорой помощи начали работу в 1890 году, а в Одессе — в 1903 году.

Сейчас работники скорой помощи играют не меньшую роль. Ведь Россия постоянно обстреливает гражданскую инфраструктуру – школы, садики, остановки общественного транспорта, жилые дома. Соответственно, постоянно есть пострадавшие, которым нужна срочная помощь.

Так что в военное время медикам приходится еще оперативнее выполнять свою работу, чтобы спасти больше жизней. Нередко медики рискуют и собой, чтобы другие люди жили.

Большое уважение следует отдать и медикам, которые спасают жизнь наших воинов на передовой. Они постоянно находятся под вражескими обстрелами и ежесекундно подвергаются опасности, чтобы спасти военных.

"Телеграф" подготовил подборку картинок и открыток ко Дню работников скорой медицинской помощи. Поздравьте с профессиональным праздником всех знакомых медиков, которые выполняют эту трудную, но такую нужную работу. Особенно им будет приятно это слышать в такое тяжелое для страны время, что их труд ценят и уважают.

Милое поздравление для медиков
Поздравление с Днем работников скорой помощи
Милая открытка с Днем работников скорой помощи
Поздравление с Днем работников скорой помощи
Открытка с Днем работников скорой помощи

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда мы будем отмечать Пасху в 2024 году и будет ли дополнительный выходной. Уже известны даты.

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#Скорая помощь #Картинки #Свято