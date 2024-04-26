Весь секрет у заправці: як приготувати окрошку з сосисками на мінеральній воді

Смачно та просто

У народі кажуть, що окрошку або обожнюють, або не вміють її готувати. Цю бюджетну та швидку у приготуванні страву полюблять їсти влітку, коли спекотно.

Раніше ми публікували рецепт окрошки з томатним соком, а тепер хочемо поділитися ще одним варіантом приготування — на мінералці. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".

Як приготувати окрошку з сосисками на мінералці

Інгредієнти:

сосиски – 400 г;

огірки – 3 шт.;

редиска – 6 шт.;

яйця – 4 шт.;

петрушка, кріп, зелена цибуля;

натуральний йогурт – 900 мл;

мінеральна вода – 1,5 л;

Спосіб приготування:

Сосиски нарізати кружечками. Редьку нарізати півкільцями. Огірки та яйця нарізати кубиками. Зелень дрібно нарізати. Змішати овочі, яйця, зелень, заправити йогуртом, перемішати. Залити цю суміш мінеральною водою, перемішати та можна подавати до столу.

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