Весь секрет у заправці: як приготувати окрошку з сосисками на мінеральній воді
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Смачно та просто
У народі кажуть, що окрошку або обожнюють, або не вміють її готувати. Цю бюджетну та швидку у приготуванні страву полюблять їсти влітку, коли спекотно.
Раніше ми публікували рецепт окрошки з томатним соком, а тепер хочемо поділитися ще одним варіантом приготування — на мінералці. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "alinka_cookinggg".
Як приготувати окрошку з сосисками на мінералці
Інгредієнти:
- сосиски – 400 г;
- огірки – 3 шт.;
- редиска – 6 шт.;
- яйця – 4 шт.;
- петрушка, кріп, зелена цибуля;
- натуральний йогурт – 900 мл;
- мінеральна вода – 1,5 л;
Спосіб приготування:
- Сосиски нарізати кружечками.
- Редьку нарізати півкільцями.
- Огірки та яйця нарізати кубиками.
- Зелень дрібно нарізати.
- Змішати овочі, яйця, зелень, заправити йогуртом, перемішати.
- Залити цю суміш мінеральною водою, перемішати та можна подавати до столу.
Раніше ми писали, як приготувати холодник з буряком. Ця традиційна українська освіжаюча страва варта того, щоб бути на вашому столі.