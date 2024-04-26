Укр

Весь секрет в заправке: как приготовить окрошку с сосисками на минеральной воде

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Вкусное освежающее блюдо
Вкусное освежающее блюдо. Фото 1000.menu

Вкусно и просто

В народе говорят, что окрошку либо обожают, либо не умеют ее готовить. Это бюджетное и быстрое в приготовлении блюдо любят есть летом, когда жарко.

Раньше мы публиковали рецепт окрошки с томатным соком, а теперь хотим поделиться еще одним вариантом приготовления – на минералке. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "alinka_cookinggg".

Как приготовить окрошку с сосисками на минералке

Ингредиенты:

  • сосиски – 400 г;
  • огурцы – 3 шт.;
  • редис – 6 шт.;
  • яйца – 4 шт.;
  • петрушка, укроп, зеленый лук;
  • натуральный йогурт – 900 мл;
  • минеральная вода – 1,5 л;

Способ приготовления:

  1. Сосиски порезать кружочками.
  2. Редьку порезать полукольцами.
  3. Огурцы и яйца порезать кубиками.
  4. Зелень мелко порезать.
  5. Смешать овощи, яйца, зелень, заправить йогуртом, перемешать.
  6. Залить эту смесь минеральной водой, перемешать и подавать на стол.

Раньше мы писали, как приготовить холодник со свеклой. Это традиционное украинское освежающее блюдо стоит того, чтобы быть на вашем столе.

Теги:
#Суп #Окрошка #Готовим дома