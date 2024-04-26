Весь секрет в заправке: как приготовить окрошку с сосисками на минеральной воде
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Вкусно и просто
В народе говорят, что окрошку либо обожают, либо не умеют ее готовить. Это бюджетное и быстрое в приготовлении блюдо любят есть летом, когда жарко.
Раньше мы публиковали рецепт окрошки с томатным соком, а теперь хотим поделиться еще одним вариантом приготовления – на минералке. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "alinka_cookinggg".
Как приготовить окрошку с сосисками на минералке
Ингредиенты:
- сосиски – 400 г;
- огурцы – 3 шт.;
- редис – 6 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- петрушка, укроп, зеленый лук;
- натуральный йогурт – 900 мл;
- минеральная вода – 1,5 л;
Способ приготовления:
- Сосиски порезать кружочками.
- Редьку порезать полукольцами.
- Огурцы и яйца порезать кубиками.
- Зелень мелко порезать.
- Смешать овощи, яйца, зелень, заправить йогуртом, перемешать.
- Залить эту смесь минеральной водой, перемешать и подавать на стол.
Раньше мы писали, как приготовить холодник со свеклой. Это традиционное украинское освежающее блюдо стоит того, чтобы быть на вашем столе.