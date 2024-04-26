Весь секрет в заправке: как приготовить окрошку с сосисками на минеральной воде

Вкусно и просто

В народе говорят, что окрошку либо обожают, либо не умеют ее готовить. Это бюджетное и быстрое в приготовлении блюдо любят есть летом, когда жарко.

Раньше мы публиковали рецепт окрошки с томатным соком, а теперь хотим поделиться еще одним вариантом приготовления – на минералке. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "alinka_cookinggg".

Как приготовить окрошку с сосисками на минералке

Ингредиенты:

сосиски – 400 г;

огурцы – 3 шт.;

редис – 6 шт.;

яйца – 4 шт.;

петрушка, укроп, зеленый лук;

натуральный йогурт – 900 мл;

минеральная вода – 1,5 л;

Способ приготовления:

Сосиски порезать кружочками. Редьку порезать полукольцами. Огурцы и яйца порезать кубиками. Зелень мелко порезать. Смешать овощи, яйца, зелень, заправить йогуртом, перемешать. Залить эту смесь минеральной водой, перемешать и подавать на стол.

Раньше мы писали, как приготовить холодник со свеклой. Это традиционное украинское освежающее блюдо стоит того, чтобы быть на вашем столе.