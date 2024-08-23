Гости проглотят языки: рецепт острой аджики

Зимой такая аджика станет хитом на вшем столе.

Аджика – это не просто приправа, это взрыв вкуса на столе! Острая, ароматная, с пикантными нотками – она способна превратить любое блюдо в настоящий шедевр. Сегодня мы поделимся с вами рецептом классической аджики, который удивит даже самых опытных кулинаров. Также мы предлагали рецепт маринованных огурцов с водкой.

Что нам понадобится:

Томаты: Выбирайте спелые, мясистые томаты.

Выбирайте спелые, мясистые томаты. Перец чили: Чем больше, тем острее!

Чем больше, тем острее! Чеснок: Добавляет пикантность.

Добавляет пикантность. Лук: для сладости и аромата.

для сладости и аромата. Сладкий перец: Желательно красного цвета для яркого цвета аджики.

Желательно красного цвета для яркого цвета аджики. Уксус: * Яблочный или виноградный.

*Соль, сахар.

*Специи по вкусу: кориандр, тмин, паприка.

Пошаговый рецепт:

Подготовка ингредиентов Все овощи тщательно помойте и очистите. Измельчение Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы. Варка: Переложите полученную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте уксус, соль, сахар и специи по вкусу. Варить на среднем огне около 40-50 минут, постоянно помешивая. Разлив: Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Секреты вкусной аджики:

Сорта перца: Для более острого вкуса используйте острые сорта перца, такие как халапеньо или кайенский.

Для более острого вкуса используйте острые сорта перца, такие как халапеньо или кайенский. Зелень: * Добавьте свежую зелень, такую ​​как петрушка, укроп или кинза, за 5 минут до конца варки.

Орехи: * Грецкие орехи или кешью добавят аджицы особой нотки.

Фрукты: * Для сладкокислого вкуса добавьте яблоки или груши.

Совет:

Если вы не любите очень острую аджику, убавьте количество чили или добавьте больше сладких ингредиентов.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.