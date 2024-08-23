Гости проглотят языки: рецепт острой аджики
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Зимой такая аджика станет хитом на вшем столе.
Аджика – это не просто приправа, это взрыв вкуса на столе! Острая, ароматная, с пикантными нотками – она способна превратить любое блюдо в настоящий шедевр. Сегодня мы поделимся с вами рецептом классической аджики, который удивит даже самых опытных кулинаров. Также мы предлагали рецепт маринованных огурцов с водкой.
Что нам понадобится:
- Томаты: Выбирайте спелые, мясистые томаты.
- Перец чили: Чем больше, тем острее!
- Чеснок: Добавляет пикантность.
- Лук: для сладости и аромата.
- Сладкий перец: Желательно красного цвета для яркого цвета аджики.
- Уксус: * Яблочный или виноградный.
- *Соль, сахар.
- *Специи по вкусу: кориандр, тмин, паприка.
Пошаговый рецепт:
- Подготовка ингредиентов Все овощи тщательно помойте и очистите.
- Измельчение Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.
- Варка: Переложите полученную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте уксус, соль, сахар и специи по вкусу. Варить на среднем огне около 40-50 минут, постоянно помешивая.
- Разлив: Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Секреты вкусной аджики:
- Сорта перца: Для более острого вкуса используйте острые сорта перца, такие как халапеньо или кайенский.
- Зелень: * Добавьте свежую зелень, такую как петрушка, укроп или кинза, за 5 минут до конца варки.
- Орехи: * Грецкие орехи или кешью добавят аджицы особой нотки.
- Фрукты: * Для сладкокислого вкуса добавьте яблоки или груши.
Совет:
Если вы не любите очень острую аджику, убавьте количество чили или добавьте больше сладких ингредиентов.
Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.