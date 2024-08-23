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Гости проглотят языки: рецепт острой аджики

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта аджика добавит грузинские нотки вашим любимым блюдам (изображение создано с помощью ИИ)
Эта аджика добавит грузинские нотки вашим любимым блюдам (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Зимой такая аджика станет хитом на вшем столе.

Аджика – это не просто приправа, это взрыв вкуса на столе! Острая, ароматная, с пикантными нотками – она способна превратить любое блюдо в настоящий шедевр. Сегодня мы поделимся с вами рецептом классической аджики, который удивит даже самых опытных кулинаров. Также мы предлагали рецепт маринованных огурцов с водкой.

Что нам понадобится:

  • Томаты: Выбирайте спелые, мясистые томаты.
  • Перец чили: Чем больше, тем острее!
  • Чеснок: Добавляет пикантность.
  • Лук: для сладости и аромата.
  • Сладкий перец: Желательно красного цвета для яркого цвета аджики.
  • Уксус: * Яблочный или виноградный.
  • *Соль, сахар.
  • *Специи по вкусу: кориандр, тмин, паприка.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка ингредиентов Все овощи тщательно помойте и очистите.
  2. Измельчение Пропустите все ингредиенты через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.
  3. Варка: Переложите полученную массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте уксус, соль, сахар и специи по вкусу. Варить на среднем огне около 40-50 минут, постоянно помешивая.
  4. Разлив: Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Секреты вкусной аджики:

  • Сорта перца: Для более острого вкуса используйте острые сорта перца, такие как халапеньо или кайенский.
  • Зелень: * Добавьте свежую зелень, такую ​​как петрушка, укроп или кинза, за 5 минут до конца варки.
  • Орехи: * Грецкие орехи или кешью добавят аджицы особой нотки.
  • Фрукты: * Для сладкокислого вкуса добавьте яблоки или груши.

Совет:

Если вы не любите очень острую аджику, убавьте количество чили или добавьте больше сладких ингредиентов.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.

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#Рецепт #аджика #еда-Телеграф