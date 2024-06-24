Почему желтеют кабачки и как с этим бороться

Правильный уход поможет вам получить большой урожай ароматных кабачков.

Кабачки – это не только вкусный и полезный овощ, но и настоящее украшение летнего огорода. Однако иногда можно столкнуться с неприятной проблемой – кабачки желтеют. Что же делать, чтобы спасти урожай? Также мы писали, как заставить кабачки расти быстрее.

Причины пожелтения кабачков:

Неправильный полив: Этот фактор является одним из наиболее распространенных. Недостаток воды может привести к увяданию листьев, а затем и к пожелтению кабачков. С другой стороны, чрезмерный полив также вреден, ведь может привести к загниванию корней.

Этот фактор является одним из наиболее распространенных. Недостаток воды может привести к увяданию листьев, а затем и к пожелтению кабачков. С другой стороны, чрезмерный полив также вреден, ведь может привести к загниванию корней. Недостаток питательных веществ Кабачки нуждаются в много питательных веществ, особенно калия. Если почва бедна этими элементами, листья могут желтеть, а плоды – быть мелкими и деформированными.

Кабачки нуждаются в много питательных веществ, особенно калия. Если почва бедна этими элементами, листья могут желтеть, а плоды – быть мелкими и деформированными. Болезни и вредители Некоторые болезни, такие как мучнистая роса и антракноз, могут привести к пожелтению и увяданию листьев кабачков. Также вред могут нанести вредители, такие как паутинные клещи и бахчевые листоеды.

Некоторые болезни, такие как мучнистая роса и антракноз, могут привести к пожелтению и увяданию листьев кабачков. Также вред могут нанести вредители, такие как паутинные клещи и бахчевые листоеды. Неблагоприятные погодные условия: Резкие перепады температур, сильная жара или холодные дожди могут негативно влиять на рост и развитие кабачков, что приводит к пожелтению листьев.

Что делать, если кабачки желтеют?

Полив кабачков должен быть регулярным, но умеренным. Лучше всего поливать растения утром теплой водой под корень.

кабачков должен быть регулярным, но умеренным. Лучше всего поливать растения утром теплой водой под корень. Для подкормки кабачков можно использовать специальные минеральные удобрения или органические вещества, такие как компост или перегной.

можно использовать специальные минеральные удобрения или органические вещества, такие как компост или перегной. Защитить растения от болезней и вредителей Для профилактики болезней рекомендуется обрабатывать кабачки фунгицидами. От вредителей можно использовать инсектициды или народные средства, например настои чеснока или табака.

Для профилактики болезней рекомендуется обрабатывать кабачки фунгицидами. От вредителей можно использовать инсектициды или народные средства, например настои чеснока или табака. Обеспечить благоприятные условия: Для кабачков важно солнечное место, защищенное от ветра. Также следует регулярно пропалывать и разрыхлять почву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить летом огурцы для хорошего урожая. Также мы писали, зачем подкармливать огурцы хлебом.