Почему желтеют кабачки и как с этим бороться
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Правильный уход поможет вам получить большой урожай ароматных кабачков.
Кабачки – это не только вкусный и полезный овощ, но и настоящее украшение летнего огорода. Однако иногда можно столкнуться с неприятной проблемой – кабачки желтеют. Что же делать, чтобы спасти урожай? Также мы писали, как заставить кабачки расти быстрее.
Причины пожелтения кабачков:
- Неправильный полив: Этот фактор является одним из наиболее распространенных. Недостаток воды может привести к увяданию листьев, а затем и к пожелтению кабачков. С другой стороны, чрезмерный полив также вреден, ведь может привести к загниванию корней.
- Недостаток питательных веществ Кабачки нуждаются в много питательных веществ, особенно калия. Если почва бедна этими элементами, листья могут желтеть, а плоды – быть мелкими и деформированными.
- Болезни и вредители Некоторые болезни, такие как мучнистая роса и антракноз, могут привести к пожелтению и увяданию листьев кабачков. Также вред могут нанести вредители, такие как паутинные клещи и бахчевые листоеды.
- Неблагоприятные погодные условия: Резкие перепады температур, сильная жара или холодные дожди могут негативно влиять на рост и развитие кабачков, что приводит к пожелтению листьев.
Что делать, если кабачки желтеют?
- Полив кабачков должен быть регулярным, но умеренным. Лучше всего поливать растения утром теплой водой под корень.
- Для подкормки кабачков можно использовать специальные минеральные удобрения или органические вещества, такие как компост или перегной.
- Защитить растения от болезней и вредителей Для профилактики болезней рекомендуется обрабатывать кабачки фунгицидами. От вредителей можно использовать инсектициды или народные средства, например настои чеснока или табака.
- Обеспечить благоприятные условия: Для кабачков важно солнечное место, защищенное от ветра. Также следует регулярно пропалывать и разрыхлять почву.
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