Почему желтеют кабачки и как с этим бороться

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Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Кабачки требуют правильного ухода (изображение создано с помощью ИИ)
Кабачки требуют правильного ухода (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Правильный уход поможет вам получить большой урожай ароматных кабачков.

Кабачки – это не только вкусный и полезный овощ, но и настоящее украшение летнего огорода. Однако иногда можно столкнуться с неприятной проблемой – кабачки желтеют. Что же делать, чтобы спасти урожай? Также мы писали, как заставить кабачки расти быстрее.

Причины пожелтения кабачков:

  • Неправильный полив: Этот фактор является одним из наиболее распространенных. Недостаток воды может привести к увяданию листьев, а затем и к пожелтению кабачков. С другой стороны, чрезмерный полив также вреден, ведь может привести к загниванию корней.
  • Недостаток питательных веществ Кабачки нуждаются в много питательных веществ, особенно калия. Если почва бедна этими элементами, листья могут желтеть, а плоды – быть мелкими и деформированными.
  • Болезни и вредители Некоторые болезни, такие как мучнистая роса и антракноз, могут привести к пожелтению и увяданию листьев кабачков. Также вред могут нанести вредители, такие как паутинные клещи и бахчевые листоеды.
  • Неблагоприятные погодные условия: Резкие перепады температур, сильная жара или холодные дожди могут негативно влиять на рост и развитие кабачков, что приводит к пожелтению листьев.

Что делать, если кабачки желтеют?

  • Полив кабачков должен быть регулярным, но умеренным. Лучше всего поливать растения утром теплой водой под корень.
  • Для подкормки кабачков можно использовать специальные минеральные удобрения или органические вещества, такие как компост или перегной.
  • Защитить растения от болезней и вредителей Для профилактики болезней рекомендуется обрабатывать кабачки фунгицидами. От вредителей можно использовать инсектициды или народные средства, например настои чеснока или табака.
  • Обеспечить благоприятные условия: Для кабачков важно солнечное место, защищенное от ветра. Также следует регулярно пропалывать и разрыхлять почву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить летом огурцы для хорошего урожая. Также мы писали, зачем подкармливать огурцы хлебом.

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