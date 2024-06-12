Стоят копейки, а по вкусу – нежные и ароматные: лучший рецепт котлет из хека

Ароматные рыбные котлеты станут вашим любимым блюдом.

Аппетитные, сочные и невероятно вкусные – именно такими получаются рыбные ароматные котлеты из хека, которые станут настоящим украшением вашего стола. Это блюдо не только отлично подходит для обеда или ужина, но и станет отличным вариантом для семейного пикника или дружеских посиделок.

Приготовление рыбных котлет из хека – это простой процесс, не требующий много времени и усилий. Благодаря этому вы можете радовать своих близких вкусным и полезным блюдом чаще.

Ингредиенты:

500 г филе хека

1 луковица

1 белый батон (замочить в молоке)

1 яйцо

Соль и перец по вкусу

Панировочные сухари

Масло для жарки

Приготовление:

Подготовим фарш: Филе хека измельчите с помощью мясорубки или кухонного комбайна. Добавьте измельченный лук, отжатый от молока батон, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции. Формируем котлеты: Из фарша мокрыми руками сформуйте овальные или круглые котлеты. Панировка: Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Обжариваем котлеты Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте котлеты в течение 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Доводим до готовности: Добавьте в сковороду с котлетами немного воды (около 50 мл), накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 10-15 минут.

Также мы рассказывали, как можно особенно вкусно пожарить кабачки кружками. Раньше мы писали, как приготовить аппетитный клубничный пирог.