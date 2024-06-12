Стоят копейки, а по вкусу – нежные и ароматные: лучший рецепт котлет из хека

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Автор
Эти котлеты понравятся даже тем, кто не любит рыбу (изображение создано с помощью ИИ)
Эти котлеты понравятся даже тем, кто не любит рыбу (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ароматные рыбные котлеты станут вашим любимым блюдом.

Аппетитные, сочные и невероятно вкусные – именно такими получаются рыбные ароматные котлеты из хека, которые станут настоящим украшением вашего стола. Это блюдо не только отлично подходит для обеда или ужина, но и станет отличным вариантом для семейного пикника или дружеских посиделок.

Приготовление рыбных котлет из хека – это простой процесс, не требующий много времени и усилий. Благодаря этому вы можете радовать своих близких вкусным и полезным блюдом чаще.

Ингредиенты:

  • 500 г филе хека
  • 1 луковица
  • 1 белый батон (замочить в молоке)
  • 1 яйцо
  • Соль и перец по вкусу
  • Панировочные сухари
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Подготовим фарш: Филе хека измельчите с помощью мясорубки или кухонного комбайна. Добавьте измельченный лук, отжатый от молока батон, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.
  2. Формируем котлеты: Из фарша мокрыми руками сформуйте овальные или круглые котлеты.
  3. Панировка: Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
  4. Обжариваем котлеты Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте котлеты в течение 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Доводим до готовности: Добавьте в сковороду с котлетами немного воды (около 50 мл), накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 10-15 минут.

Также мы рассказывали, как можно особенно вкусно пожарить кабачки кружками. Раньше мы писали, как приготовить аппетитный клубничный пирог.

Теги:
#Рецепт #Котлеты #еда-Телеграф