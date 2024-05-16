Забудете про інші рецепти: кабачки захочеться готувати лише так (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Раз-два — і страва на столі
Не за горами сезон кабачків. Ці овочі не тільки смачні, а ще дуже корисні та в сезон бюджетні. До того ж з них можна приготувати величезну кількість різних страв: і кабачки в приголомшливому клярі, і запіканку овочеву, і пікантну сирну запіканку.
"Телеграф" для своїх читачів у книзі "Українські народні рецепти" знайшов рецепт млинців із кабачків. Вони настільки швидко і просто готуються, що стануть і чудовим сніданком, і приголомшливим перекусом для вас та вашої родини. Головне — подвоїти відразу всі інгредієнти: близькі точно проситимуть добавки.
Як приготувати млинці з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки — 1 кг;
- борошно — 200 г;
- курячі яйця — 2 шт.;
- сода — 5 г;
- сіль за смаком;
- соняшникова олія — 100 г.
Для подачі:
- вершкове масло — 100 г.
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо, очищаємо і натираємо на тертці.
- До кабачків додаємо пшеничне борошно, яйця, сіль та соду.
- Підготовлену масу перемішуємо до однорідного стану.
- Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо тісто, формуючи млинці і обсмажуємо їх до готовності з обох боків.
Подаємо кабачкові млинці з домашньою сметаною. Ви отримаєте справжнє задоволення.