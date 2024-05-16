Забудете про інші рецепти: кабачки захочеться готувати лише так (фото)

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Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайні млинці з кабачків
Незвичайні млинці з кабачків. Фото jisty.com.ua

Раз-два — і страва на столі

Не за горами сезон кабачків. Ці овочі не тільки смачні, а ще дуже корисні та в сезон бюджетні. До того ж з них можна приготувати величезну кількість різних страв: і кабачки в приголомшливому клярі, і запіканку овочеву, і пікантну сирну запіканку.

"Телеграф" для своїх читачів у книзі "Українські народні рецепти" знайшов рецепт млинців із кабачків. Вони настільки швидко і просто готуються, що стануть і чудовим сніданком, і приголомшливим перекусом для вас та вашої родини. Головне — подвоїти відразу всі інгредієнти: близькі точно проситимуть добавки.

Як приготувати млинці з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки — 1 кг;
  • борошно — 200 г;
  • курячі яйця — 2 шт.;
  • сода — 5 г;
  • сіль за смаком;
  • соняшникова олія — 100 г.

Для подачі:

  • вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки миємо, очищаємо і натираємо на тертці.
  2. До кабачків додаємо пшеничне борошно, яйця, сіль та соду.
  3. Підготовлену масу перемішуємо до однорідного стану.
  4. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо тісто, формуючи млинці і обсмажуємо їх до готовності з обох боків.
Млинці з кабачків
Фото: Телеграф

Подаємо кабачкові млинці з домашньою сметаною. Ви отримаєте справжнє задоволення.

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#Рецепт #Кабачки #Млинці #Готуємо вдома