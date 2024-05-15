"Літня" заміна улюбленому борщу: без цієї окрошки неможливо прожити жодного дня
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Простий рецепт літнього супу
Як би ми не любили класичний борщ, навесні в спеку їм складно насолоджуватися. Тому ми пропонуємо приготувати окрошку — холодний весняний суп — так називають окрошку.
Взагалі варіантів її приготування дуже багато: м’ясна окрошка або пісна, на кефірі або мінеральній воді. Разом з Shuba ми пропонуємо ще один варіант інгредієнта — з редискою. Це чудовий спосіб освіжитися.
Як приготувати окрошку з редискою
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля — 4 шт.;
- огірок — 3 шт.;
- яйця курячі — 5 шт.;
- редиска — 12 шт.;
- варена ковбаса — 450 г;
- кріп, гілочка — 50 г;
- цибуля зелена — 50 г;
- кефір — 2 л;
- вода — 200 мл;
- майонез 72% — 6 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю відварюємо до готовності, даємо охолонути. Чистимо її та нарізаємо дрібними кубиками.
- Курячі яйця відварюємо круто. Даємо охолонути, чистимо і нарізаємо такими ж дрібними кубиками. Також нарізаємо огірки, редис та ковбасу.
- Зелень і редис миємо та подрібнюємо.
- Усі підготовлені інгредієнти відправляємо в каструлю, солимо, заправляємо майонезом та перемішуємо.
- Все заливаємо кефіром та відправляємо в холодильник на годину.
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