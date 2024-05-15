"Літня" заміна улюбленому борщу: без цієї окрошки неможливо прожити жодного дня

Простий рецепт літнього супу

Як би ми не любили класичний борщ, навесні в спеку їм складно насолоджуватися. Тому ми пропонуємо приготувати окрошку — холодний весняний суп — так називають окрошку.

Взагалі варіантів її приготування дуже багато: м’ясна окрошка або пісна, на кефірі або мінеральній воді. Разом з Shuba ми пропонуємо ще один варіант інгредієнта — з редискою. Це чудовий спосіб освіжитися.

Як приготувати окрошку з редискою

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 4 шт.;

огірок — 3 шт.;

яйця курячі — 5 шт.;

редиска — 12 шт.;

варена ковбаса — 450 г;

кріп, гілочка — 50 г;

цибуля зелена — 50 г;

кефір — 2 л;

вода — 200 мл;

майонез 72% — 6 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю відварюємо до готовності, даємо охолонути. Чистимо її та нарізаємо дрібними кубиками. Курячі яйця відварюємо круто. Даємо охолонути, чистимо і нарізаємо такими ж дрібними кубиками. Також нарізаємо огірки, редис та ковбасу. Зелень і редис миємо та подрібнюємо. Усі підготовлені інгредієнти відправляємо в каструлю, солимо, заправляємо майонезом та перемішуємо. Все заливаємо кефіром та відправляємо в холодильник на годину.

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