"Літня" заміна улюбленому борщу: без цієї окрошки неможливо прожити жодного дня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Освіжить і врятує від спеки
Освіжить і врятує від спеки. Фото pinterest.com

Простий рецепт літнього супу

Як би ми не любили класичний борщ, навесні в спеку їм складно насолоджуватися. Тому ми пропонуємо приготувати окрошку — холодний весняний суп — так називають окрошку.

Взагалі варіантів її приготування дуже багато: м’ясна окрошка або пісна, на кефірі або мінеральній воді. Разом з Shuba ми пропонуємо ще один варіант інгредієнта — з редискою. Це чудовий спосіб освіжитися.

Як приготувати окрошку з редискою

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля — 4 шт.;
  • огірок — 3 шт.;
  • яйця курячі — 5 шт.;
  • редиска — 12 шт.;
  • варена ковбаса — 450 г;
  • кріп, гілочка — 50 г;
  • цибуля зелена — 50 г;
  • кефір — 2 л;
  • вода — 200 мл;
  • майонез 72% — 6 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварюємо до готовності, даємо охолонути. Чистимо її та нарізаємо дрібними кубиками.
  2. Курячі яйця відварюємо круто. Даємо охолонути, чистимо і нарізаємо такими ж дрібними кубиками. Також нарізаємо огірки, редис та ковбасу.
  3. Зелень і редис миємо та подрібнюємо.
  4. Усі підготовлені інгредієнти відправляємо в каструлю, солимо, заправляємо майонезом та перемішуємо.
  5. Все заливаємо кефіром та відправляємо в холодильник на годину.

Рекомендуємо також приготувати незвичайний охолодник. Це чудова страва для спекотних днів.

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