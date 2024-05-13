Смачніше шарлотки в сотню разів: готуємо ароматний пиріг із апельсинами

Ви приготуєте смакоту за пару помахів руки

Хочеться побалувати своїх близьких та рідних смачною випічкою, але звична шарлотка вже набридла? Пропонуємо купити в магазині три апельсини та спекти з них незвичайний пиріг.

Випічка за рецептом "Ідей для завтраку та вечірі" вийде дуже ніжним та соковитим. Готувати таку смакоту простіше, ніж сходити в магазин, та й з’їдять його буквально за лічені хвилини.

Як приготувати пиріг з апельсином

Інгредієнти на роз’ємну форму діаметром 18 см:

курячі яйця – 2 шт.;

цукор – 150 г;

сметана – 100 г;

вершкове масло – 100 г.;

борошно — 200 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

апельсин – 3 шт.

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо разом із цукром до пишної піни. Додаємо розтоплене вершкове масло, сметану і знову все збиваємо. В отриману масу відправляємо просіяне борошно, розпушувач, цедру одного апельсина і все ретельно перемішуємо. Апельсини чистимо і нарізаємо кружальцями. Дно форми застилаємо пергаментом, змащуємо вершковим маслом та посипаємо 1 ст. л. цукру. Викладаємо кружечки апельсина, зверху тісто і відправляємо все в розігріту до 190 градусів духовку на 40 хвилин.

Даємо пирогу трохи охолонути, перевертаємо, знімаємо пергамент і продовжуємо остуджувати на ґратах. Подаємо з улюбленим напоєм.