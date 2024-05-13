Смачніше шарлотки в сотню разів: готуємо ароматний пиріг із апельсинами
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Ви приготуєте смакоту за пару помахів руки
Хочеться побалувати своїх близьких та рідних смачною випічкою, але звична шарлотка вже набридла? Пропонуємо купити в магазині три апельсини та спекти з них незвичайний пиріг.
Випічка за рецептом "Ідей для завтраку та вечірі" вийде дуже ніжним та соковитим. Готувати таку смакоту простіше, ніж сходити в магазин, та й з’їдять його буквально за лічені хвилини.
Як приготувати пиріг з апельсином
Інгредієнти на роз’ємну форму діаметром 18 см:
- курячі яйця – 2 шт.;
- цукор – 150 г;
- сметана – 100 г;
- вершкове масло – 100 г.;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- апельсин – 3 шт.
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо разом із цукром до пишної піни. Додаємо розтоплене вершкове масло, сметану і знову все збиваємо.
- В отриману масу відправляємо просіяне борошно, розпушувач, цедру одного апельсина і все ретельно перемішуємо.
- Апельсини чистимо і нарізаємо кружальцями.
- Дно форми застилаємо пергаментом, змащуємо вершковим маслом та посипаємо 1 ст. л. цукру. Викладаємо кружечки апельсина, зверху тісто і відправляємо все в розігріту до 190 градусів духовку на 40 хвилин.
Даємо пирогу трохи охолонути, перевертаємо, знімаємо пергамент і продовжуємо остуджувати на ґратах. Подаємо з улюбленим напоєм.