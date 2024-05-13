Смачніше шарлотки в сотню разів: готуємо ароматний пиріг із апельсинами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Автор
Апельсиновий пиріг до домашнього чаювання
Апельсиновий пиріг до домашнього чаювання. Фото shuba.life

Ви приготуєте смакоту за пару помахів руки

Хочеться побалувати своїх близьких та рідних смачною випічкою, але звична шарлотка вже набридла? Пропонуємо купити в магазині три апельсини та спекти з них незвичайний пиріг.

Випічка за рецептом "Ідей для завтраку та вечірі" вийде дуже ніжним та соковитим. Готувати таку смакоту простіше, ніж сходити в магазин, та й з’їдять його буквально за лічені хвилини.

Як приготувати пиріг з апельсином

Інгредієнти на роз’ємну форму діаметром 18 см:

  • курячі яйця – 2 шт.;
  • цукор – 150 г;
  • сметана – 100 г;
  • вершкове масло – 100 г.;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • апельсин – 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збиваємо разом із цукром до пишної піни. Додаємо розтоплене вершкове масло, сметану і знову все збиваємо.
  2. В отриману масу відправляємо просіяне борошно, розпушувач, цедру одного апельсина і все ретельно перемішуємо.
  3. Апельсини чистимо і нарізаємо кружальцями.
  4. Дно форми застилаємо пергаментом, змащуємо вершковим маслом та посипаємо 1 ст. л. цукру. Викладаємо кружечки апельсина, зверху тісто і відправляємо все в розігріту до 190 градусів духовку на 40 хвилин.

Даємо пирогу трохи охолонути, перевертаємо, знімаємо пергамент і продовжуємо остуджувати на ґратах. Подаємо з улюбленим напоєм.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Апельсини #Готуємо вдома