Простий і швидкий спосіб "ліквідувати" крашанки: готуємо весняний салат
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Півгодини — і салат на столі
Після Паски залишилися приготовані раніше крашанки і не хочеться їх викидати? Ми знаємо чудовий спосіб, як їх можна використовувати.
Разом із Shuba пропонуємо приготувати весняний салат із редискою та яйцями. Цей свіжий, кисло-солодкий гарнір з хрусткою текстурою ви приготуєте буквально за півгодини, а насолоду в результаті отримаєте неймовірну. Салат ідеально підходить до страв, які приготовані на грилі або в духовці.
Як приготувати салат з редискою та яйцями
Інгредієнти на 4 порції:
- редиска — 150 г;
- яблуко Симиренка — 2 шт.;
- салат, листя – 100 г;
- лимон, сік — 20 мл;
- сир твердий — 120 г;
- зелень — 20 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- майонез 72% — 100 г;
- сметана — 50 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо круто протягом 10 хвилин або беремо вже готові варені яйця. Чистимо їх і відокремлюємо білки від жовтків.
- Жовтки розтираємо разом із майонезом та сметаною. Отриману масу солимо, перчимо і перемішуємо до однорідності.
- Білки натираємо на велику тертку. На такій же тертці натираємо твердий сир.
- Яблука, редька, салат і зелень моїм і сухим. Яблука чистимо і натираємо на велику тертку, збризкуємо лимонним соком. Редиску нарізаємо тонкими кружальцями.
- На блюдо викладаємо салатне листя, у середину викладаємо підготовлені яблука. Зверху викладаємо жовткову масу, потім натерті білки й знову жовткову масу. По краях викладаємо шматочки редиски.
- Все солимо, посипаємо тертим сиром та подрібненою зеленню.
З крашанками, що залишилися, можна приготувати також буряковий салат. Вийде дуже смачно.