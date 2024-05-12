Простий і швидкий спосіб "ліквідувати" крашанки: готуємо весняний салат

Півгодини — і салат на столі

Після Паски залишилися приготовані раніше крашанки і не хочеться їх викидати? Ми знаємо чудовий спосіб, як їх можна використовувати.

Разом із Shuba пропонуємо приготувати весняний салат із редискою та яйцями. Цей свіжий, кисло-солодкий гарнір з хрусткою текстурою ви приготуєте буквально за півгодини, а насолоду в результаті отримаєте неймовірну. Салат ідеально підходить до страв, які приготовані на грилі або в духовці.

Як приготувати салат з редискою та яйцями

Інгредієнти на 4 порції:

редиска — 150 г;

яблуко Симиренка — 2 шт.;

салат, листя – 100 г;

лимон, сік — 20 мл;

сир твердий — 120 г;

зелень — 20 г;

яйця курячі — 2 шт.;

майонез 72% — 100 г;

сметана — 50 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо круто протягом 10 хвилин або беремо вже готові варені яйця. Чистимо їх і відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки розтираємо разом із майонезом та сметаною. Отриману масу солимо, перчимо і перемішуємо до однорідності. Білки натираємо на велику тертку. На такій же тертці натираємо твердий сир. Яблука, редька, салат і зелень моїм і сухим. Яблука чистимо і натираємо на велику тертку, збризкуємо лимонним соком. Редиску нарізаємо тонкими кружальцями. На блюдо викладаємо салатне листя, у середину викладаємо підготовлені яблука. Зверху викладаємо жовткову масу, потім натерті білки й знову жовткову масу. По краях викладаємо шматочки редиски. Все солимо, посипаємо тертим сиром та подрібненою зеленню.

З крашанками, що залишилися, можна приготувати також буряковий салат. Вийде дуже смачно.