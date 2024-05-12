Простий і швидкий спосіб "ліквідувати" крашанки: готуємо весняний салат

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Легкий салат з яєць та редиски
Легкий салат з яєць та редиски. Фото shuba.life

Півгодини — і салат на столі

Після Паски залишилися приготовані раніше крашанки і не хочеться їх викидати? Ми знаємо чудовий спосіб, як їх можна використовувати.

Разом із Shuba пропонуємо приготувати весняний салат із редискою та яйцями. Цей свіжий, кисло-солодкий гарнір з хрусткою текстурою ви приготуєте буквально за півгодини, а насолоду в результаті отримаєте неймовірну. Салат ідеально підходить до страв, які приготовані на грилі або в духовці.

Як приготувати салат з редискою та яйцями

Інгредієнти на 4 порції:

  • редиска — 150 г;
  • яблуко Симиренка — 2 шт.;
  • салат, листя – 100 г;
  • лимон, сік — 20 мл;
  • сир твердий — 120 г;
  • зелень — 20 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • майонез 72% — 100 г;
  • сметана — 50 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо круто протягом 10 хвилин або беремо вже готові варені яйця. Чистимо їх і відокремлюємо білки від жовтків.
  2. Жовтки розтираємо разом із майонезом та сметаною. Отриману масу солимо, перчимо і перемішуємо до однорідності.
  3. Білки натираємо на велику тертку. На такій же тертці натираємо твердий сир.
  4. Яблука, редька, салат і зелень моїм і сухим. Яблука чистимо і натираємо на велику тертку, збризкуємо лимонним соком. Редиску нарізаємо тонкими кружальцями.
  5. На блюдо викладаємо салатне листя, у середину викладаємо підготовлені яблука. Зверху викладаємо жовткову масу, потім натерті білки й знову жовткову масу. По краях викладаємо шматочки редиски.
  6. Все солимо, посипаємо тертим сиром та подрібненою зеленню.

З крашанками, що залишилися, можна приготувати також буряковий салат. Вийде дуже смачно.

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