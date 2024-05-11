Вау-рецепт: такі квадратні сирники близькі проситимуть щодня

Цей рецепт спитає навіть мама

Ароматні, золотаві сирники люблять багато хто. Ми готуємо їх солодкими та солоними, їмо на сніданок і на перекус. Здається, що здивувати цією стравою неможливо.

Однак можна приготувати їх незвичайно у формі кубиків. Для цього не потрібні спеціальні формочки – вони легко формуються руками. Сирники у формі кубиків за рецептом Shuba точно здивують і дітей та дорослих. Однак будьте готові до того, що у вас обов’язково попросять добавки.

Як приготувати квадратні сирники

Інгредієнти на 6 порцій:

сир кисломолочний — 500 г;

яйця курячі — 1 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 3 ч. л.;

рисове борошно — 6 ч. л.;

олія соняшникова рафінована — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо сир, яйце, цукор, сіль та рисове борошно. Усі перемішуємо до однорідного стану. З приготовленої маси руками формуємо кульки діаметром 5 см. Кожному надаємо форму куба. Щоб сирники не розлазилися, можна допомагати рисовим борошном. Розігріваємо сковороду з соняшниковою олією, викладаємо підготовлені сирники та обсмажуємо їх з кожного боку по 2-3 хвилини до золотистості.

Готові сирники викладаємо на тарілку. У кожний засовуємо зубочистку та подаємо з варенням, медом або домашньою сметаною.