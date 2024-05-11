Вау-рецепт: такі квадратні сирники близькі проситимуть щодня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Квадратні сирники припадуть усім до смаку
Квадратні сирники припадуть усім до смаку. Фото shuba.life

Цей рецепт спитає навіть мама

Ароматні, золотаві сирники люблять багато хто. Ми готуємо їх солодкими та солоними, їмо на сніданок і на перекус. Здається, що здивувати цією стравою неможливо.

Однак можна приготувати їх незвичайно у формі кубиків. Для цього не потрібні спеціальні формочки – вони легко формуються руками. Сирники у формі кубиків за рецептом Shuba точно здивують і дітей та дорослих. Однак будьте готові до того, що у вас обов’язково попросять добавки.

Як приготувати квадратні сирники

Інгредієнти на 6 порцій:

  • сир кисломолочний — 500 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 3 ч. л.;
  • рисове борошно — 6 ч. л.;
  • олія соняшникова рафінована — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішуємо сир, яйце, цукор, сіль та рисове борошно. Усі перемішуємо до однорідного стану.
  2. З приготовленої маси руками формуємо кульки діаметром 5 см. Кожному надаємо форму куба. Щоб сирники не розлазилися, можна допомагати рисовим борошном.
  3. Розігріваємо сковороду з соняшниковою олією, викладаємо підготовлені сирники та обсмажуємо їх з кожного боку по 2-3 хвилини до золотистості.

Готові сирники викладаємо на тарілку. У кожний засовуємо зубочистку та подаємо з варенням, медом або домашньою сметаною.

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#Рецепт #Сніданок #Сирники #Готуємо вдома