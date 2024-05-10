Весна – час для експериментів: змішайте кабачки, вівсянку та сир – і близькі оближуть тарілки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвична страва зі звичних кабачків
Незвична страва зі звичних кабачків. Фото vazhnoznat.com

Ще один незвичайний спосіб приготувати кабачки

Не за горами сезон кабачків. Звичайно, ми вже багато разів експериментували з цим овочем: готували незвичайні оладки та навіть шоколадні брауні.

Однак сьогоднішня страва вас точно здивує: ми змішуватимемо кабачки, вівсянку та сир і готуватимемо незвичайний млинець-пиріг. Цей незвичайний рецепт від "Важно знать" точно вас не розчарує.

Як приготувати млинець з кабачків і вівсяних пластівців

Інгредієнти:

  • 1 великий кабачок;
  • 70 г твердого сиру;
  • 3 курячі яйця;
  • 1 склянка вівсяних пластівців;
  • 2 ст. л. сметани;
  • 1 ч. л. кропу;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 2 пера зеленої цибулі;
  • 1 зубчик часнику;
  • чорний мелений перець до свого смаку;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки миємо і натираємо на великій тертці в глибоку посудину. Туди ж висипаємо вівсяні пластівці швидкого приготування, ретельно перемішуємо і даємо їм увібрати кабачковий сік.
  2. В отриману масу додаємо яйця і ще раз все перемішуємо. Туди ж відправляємо кріп, часник та приправи за вирахуванням солі. Даємо трохи настоятися.
  3. В окремій мисці перемішуємо подрібнену зелену цибулю і натертий на дрібній тертці сир.
  4. Солимо і ще раз перемішуємо кабачкову масу. Викладаємо її на всю ширину розігрітої сковороди з рослинною олією, розрівнюємо, накриваємо кришкою і смажимо з обох боків до золотистості.

Викладаємо готовий млинець на тарілку. Подаємо з домашньою сметаною.

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