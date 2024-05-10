Весна – час для експериментів: змішайте кабачки, вівсянку та сир – і близькі оближуть тарілки
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Ще один незвичайний спосіб приготувати кабачки
Не за горами сезон кабачків. Звичайно, ми вже багато разів експериментували з цим овочем: готували незвичайні оладки та навіть шоколадні брауні.
Однак сьогоднішня страва вас точно здивує: ми змішуватимемо кабачки, вівсянку та сир і готуватимемо незвичайний млинець-пиріг. Цей незвичайний рецепт від "Важно знать" точно вас не розчарує.
Як приготувати млинець з кабачків і вівсяних пластівців
Інгредієнти:
- 1 великий кабачок;
- 70 г твердого сиру;
- 3 курячі яйця;
- 1 склянка вівсяних пластівців;
- 2 ст. л. сметани;
- 1 ч. л. кропу;
- 0,5 ч. л. солі;
- 2 пера зеленої цибулі;
- 1 зубчик часнику;
- чорний мелений перець до свого смаку;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо і натираємо на великій тертці в глибоку посудину. Туди ж висипаємо вівсяні пластівці швидкого приготування, ретельно перемішуємо і даємо їм увібрати кабачковий сік.
- В отриману масу додаємо яйця і ще раз все перемішуємо. Туди ж відправляємо кріп, часник та приправи за вирахуванням солі. Даємо трохи настоятися.
- В окремій мисці перемішуємо подрібнену зелену цибулю і натертий на дрібній тертці сир.
- Солимо і ще раз перемішуємо кабачкову масу. Викладаємо її на всю ширину розігрітої сковороди з рослинною олією, розрівнюємо, накриваємо кришкою і смажимо з обох боків до золотистості.
Викладаємо готовий млинець на тарілку. Подаємо з домашньою сметаною.