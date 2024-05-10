Весна – час для експериментів: змішайте кабачки, вівсянку та сир – і близькі оближуть тарілки

Ще один незвичайний спосіб приготувати кабачки

Не за горами сезон кабачків. Звичайно, ми вже багато разів експериментували з цим овочем: готували незвичайні оладки та навіть шоколадні брауні.

Однак сьогоднішня страва вас точно здивує: ми змішуватимемо кабачки, вівсянку та сир і готуватимемо незвичайний млинець-пиріг. Цей незвичайний рецепт від "Важно знать" точно вас не розчарує.

Як приготувати млинець з кабачків і вівсяних пластівців

Інгредієнти:

1 великий кабачок;

70 г твердого сиру;

3 курячі яйця;

1 склянка вівсяних пластівців;

2 ст. л. сметани;

1 ч. л. кропу;

0,5 ч. л. солі;

2 пера зеленої цибулі;

1 зубчик часнику;

чорний мелений перець до свого смаку;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Кабачки миємо і натираємо на великій тертці в глибоку посудину. Туди ж висипаємо вівсяні пластівці швидкого приготування, ретельно перемішуємо і даємо їм увібрати кабачковий сік. В отриману масу додаємо яйця і ще раз все перемішуємо. Туди ж відправляємо кріп, часник та приправи за вирахуванням солі. Даємо трохи настоятися. В окремій мисці перемішуємо подрібнену зелену цибулю і натертий на дрібній тертці сир. Солимо і ще раз перемішуємо кабачкову масу. Викладаємо її на всю ширину розігрітої сковороди з рослинною олією, розрівнюємо, накриваємо кришкою і смажимо з обох боків до золотистості.

Викладаємо готовий млинець на тарілку. Подаємо з домашньою сметаною.