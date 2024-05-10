"Утилізуємо" яйця смачно: готуємо незвичайну запіканку з варених яєць (фото)
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Простий, але неймовірно смачний рецепт
Ми вже готували багато страв з крашанок, що залишилися. Однак про таку запіканку ви ще не чули.
Спеціально для читачів "Телеграф" знайшов незвичайний рецепт у книзі "Українські народні страви". Яєчна запіканка з грибами – смачний спосіб використати великодні яйця. Близькі точно оближуть тарілки після неї.
Як приготувати яєчну запіканку з грибами
Інгредієнти:
- варені курячі яйця — 8 шт.;
- сушені гриби — 250 г;
- твердий сир — 100 г;
- сіль, перець, цибуля — до свого смаку.
Для підливи:
- молоко — 200 г;
- борошно — 30 г;
- вершкове масло — 50 г;
- зелень петрушки, сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Сушені гриби відправляємо в каструлю, заливаємо водою та відварюємо. Після цього дрібно їх нарізаємо та обсмажуємо на сковороді з нарізаною цибулею.
- Варені яйця чистимо, подрібнюємо та змішуємо з грибами та цибулею. Солимо, перчимо і викладаємо у сотейник.
- Для приготування підливи на сковороді розтоплюємо вершкове масло. Додаємо борошно і пасеруємо протягом декількох хвилин. В отриману масу вливаємо молоко, розмішуємо і помішуючи, доводимо до кипіння.
- Підготовлену підливу відправляємо до сотейника. Все посипаємо тертим сиром і запікаємо в духовці до готовності.
Подавати таку запіканку можна з м’ясним салатом із яйцями та сухариками. До речі, для приготування цієї страви можна використовувати великодні яйця.