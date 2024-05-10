"Утилізуємо" яйця смачно: готуємо незвичайну запіканку з варених яєць (фото)

Простий, але неймовірно смачний рецепт

Ми вже готували багато страв з крашанок, що залишилися. Однак про таку запіканку ви ще не чули.

Спеціально для читачів "Телеграф" знайшов незвичайний рецепт у книзі "Українські народні страви". Яєчна запіканка з грибами – смачний спосіб використати великодні яйця. Близькі точно оближуть тарілки після неї.

Як приготувати яєчну запіканку з грибами

Інгредієнти:

варені курячі яйця — 8 шт.;

сушені гриби — 250 г;

твердий сир — 100 г;

сіль, перець, цибуля — до свого смаку.

Для підливи:

молоко — 200 г;

борошно — 30 г;

вершкове масло — 50 г;

зелень петрушки, сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Сушені гриби відправляємо в каструлю, заливаємо водою та відварюємо. Після цього дрібно їх нарізаємо та обсмажуємо на сковороді з нарізаною цибулею. Варені яйця чистимо, подрібнюємо та змішуємо з грибами та цибулею. Солимо, перчимо і викладаємо у сотейник. Для приготування підливи на сковороді розтоплюємо вершкове масло. Додаємо борошно і пасеруємо протягом декількох хвилин. В отриману масу вливаємо молоко, розмішуємо і помішуючи, доводимо до кипіння. Підготовлену підливу відправляємо до сотейника. Все посипаємо тертим сиром і запікаємо в духовці до готовності.

Фото: Телеграф

Подавати таку запіканку можна з м’ясним салатом із яйцями та сухариками. До речі, для приготування цієї страви можна використовувати великодні яйця.